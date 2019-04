Pošli to dál. Nutnost kupovat si nové hadříky je prostě chiméra

Pamatujete na řetězové dopisy? Pokud to nepošleš dalším pěti kamarádům, stane se neštěstí. Naopak, když to uděláš, budeš mít nečekaný prospěch.

Zdá se, že něco podobného začalo fungovat ve světě módy s odloženými kousky oblečení. Aneb lidé začali vážně slyšet na všechny ty apely, aby přistupovali k odívání rozumněji, neroztáčeli stále do vyšších obrátek kola, která chrlí tuny hadříků do řetězců s tak zvanou rychlou módou. Zkrátka „sekáče“, byť tedy v luxusnějším provedení než zablešený sklep plný hromad podivuhodných kreací, jsou opět in.



Ukazují to čerstvá čísla z Ameriky. Analytici ze společnosti GlobalData propočítali, že v loňském roce utratili lidé ve Spojených státech za oblečení z druhé ruky 24 miliard dolarů. Za oděvy z řetězců s rychloobrátkovou módou 35 miliard. Takže zatím řetězce vedou. Predikce počtářů z GlobalData se ale už značkám jako Zara, H&M, Primark a další musí zamlouvat podstatně méně. Za deset let to má být totiž 64 miliard pro „sekáčové“ modely versus 44 miliard pro „fast-fashion“.



Trendů, jak obnošené kousky poslat dál, je hned několik. A týká se to i luxusní módy. Třeba startup The Real Real dokázal pro svůj nápad, jak se lidé mohou dostat k obnošeným Diorům či Alexanderům McQueenům, získat od investorů přes čtvrt miliardy dolarů. V našich podmínkách je asi nejznámější charitativní bazar Báry Nesvadbové, kde známé i neznámé osobnosti prodávají starší luxusní kousky a výtěžek jde fondu Be Charity.

Domácí shopping party

Když sklouzneme do cenových úrovní běžných lidí, tak postupně se množí second handy, které zboží pečlivě vybírají a třídí a také vystavují tak, aby nebylo třeba se prohrabovat neforemnými hromadami.

Zároveň aktivisté za udržitelnou módu s oblibou pořádají variace na domácí shopping party. Neboli veřejné akce, kam své obnošené kousky (dostatečné kvality) donesete a přibližně stejný počet věcí si i odnesete.

Jednoznačné plus tu je. Předvýběr znamená, že se lidé nezbavují úplně hrozivých věcí, a tím pádem je za dobrou cenu dostupné kvalitní zboží, které už něco vydrželo. Takže padá argument: „nemám na to koupit si nic jiného než věc z řetězce“.



Zásadní nevýhoda je, že na „blešáku“ jakkoli luxusním není výběr jednoho kusu v mnoha velikostech. Takže sehnat padnoucí kousek zabere víc času než při impulzivním shoppingu cestou z práce v nákupním centru.

Nutnost koupě hadříku? Chiméra

Jenže většinou si nutnost okamžitého nákupu vsugerováváme a zbytečně své skříně přecpáváme. Když bychom se drželi toho, že koupíme jen věc, která je z kvalitního materiálu a opravdu nám sedne a přitom ji nemáme doma jen v lehce jiné variantě, možná by nebyl problém dodržet zkoušku závislosti na nákupech hadříků. Aneb za čtvrt roku ani ponožku.