Řemeslo v ohrožení. Dejte přednost českým prodejcům a designérům

Varování: Dnes budu trochu osobní. A možná i patetický, tak kdo to nemáte rád, nečtěte dál. Přišel mi balíček. Na jeho krabici byl vzkaz: „Ze srdce děkuji za podporu. Doufám, že vám bude dlouho sloužit a brzy se zmírní opatření a vy ji budete moct na plno využít.“

Uvnitř byla malá kožená brašnička na peněženku, klíče a tak podobně. Tvůrcem je mladý „student filozofie a kožedělný učeň“ Antonín z Benešovska (příjmení si nechám pro sebe, abyste mě nevinili z reklamy). Řemeslná práce skvělá, nápady u jeho výrobků jakbysmet.



Podobných balíčků tu se vzkazem, tu s rouškou navíc mi přišlo v posledních týdnech několik. Skoro až posedle hledám české menší firmy či jednotlivce, kteří se vrhli do nejistého podnikání s módou a doplňky.

Dobrá zpráva: Je tu velké množství vážně skvělých a nápaditých projektů. Najdete kvalitní svetry ze zaručeně eticky získané vlny navíc s puncem vycházející hvězdy české návrhářské scény Terezy Rosálie Kladošové. Najdete skvělé kožedělné výrobky, které buď vznikají tady, nebo české návrhy zhmotňují za hranicemi. Dámy se mají o co opřít v opravdu nápadité tvorbě oděvní, ta v pánském sektoru trochu pokulhává. Ale zase je tu nepřeberné množství krejčovských salonů s klasikou. O špercích, kravatách, motýlcích, manžetových knoflíčcích nemluvě.



Teď ta špatná zpráva: Odhad zní, že třetina živnostníků se dostala hned ke konci března pod polovinu svých příjmů. To se bavíme o statisících lidech. Desítky tisíc pak podle expertů na insolvence skončí bankrotem. V tom bude samozřejmě řada malých tvůrců designových výrobků. A já se bojím, že to, co se tu po léta startovalo, se dostane zase o velký krok nazpět.

Český design totiž v posledních letech zažíval velký rozkvět. Začal se velmi slušně prosazovat za hranicemi. A byl tu přímo hmatatelný návrat k poctivému řemeslu. K tomu zprávy z velkého světa módy nedávají mnoho optimismu, že by se to mohlo přehnat jen tak. Profesionální server Business of Fashion ve spolupráci s konzultanty z MCKinsey propočítal, že celé módní odvětví včetně velkých řetězců přijde zhruba o 30 procent tržeb. Nebavíme se o žádných drobných, celosvětově jde o 2,5 bilionu dolarů. A v luxusním segmentu bude propad ještě krutější. Tam se počítá se 40 procenty minus.

Rušení přehlídek

Velké značky ruší nejen přehlídky (to je tak nějak samo sebou), ale rovnou celé kolekce. Třeba módní dům Givenchy. Zrušil předjarní dámskou kolekci a na podzim a zimu neplánuje haute couture kolekci. Navíc značku opustila její kreativní ředitelka Claire Waight Kellerová. Ta se zasloužila o to, že se dům pojmenovaný po svém zakladateli Hubertovi de Givenchy vrátil ke kořenům elegance, typické právě pro kreace návrháře, jehož múzou byla Audrey Hepburnová.

A dle McKinsey až 80 procent všech módních firem se letos dostane roce do finančních potíží. A přijde řada bankrotů. Trochu hořce se dá poznamenat, že přijde příležitost si nakoupit v těch opravdu konečných slevách. Zkusme v nich tedy aspoň, pokud to jen trochu jde, upřednostnit ty české výrobce, třeba pak najdou sílu začít znovu.