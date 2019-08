Renesance pánských šperků. Novodobí alžbětinci nosí perly i náušnice

Je za námi půlka prázdnin, a tak si Čekstajl řekl, že je čas na malé „opáčko“. Tentokrát z pánské módy. Konkrétně šperků.

Tradice, bonton a zvyk dovolují mužům jen velmi málo zdobnosti. Zcela konzervativně smí muž nosit jen následující šperky. Manžetové knoflíčky, u nichž je dovolen drahý kámen, drahý kov, filigránská práce, no prostě kdeco. Spona či jehla do kravaty. Opět možno vylepšit diamantíkem či jiným okázalým způsobem. Hodinky. Neokázalá, ale o to dražší práce švýcarských mistrů se cení samozřejmě nejvíce. A snubní prsten. Pokud patří pán k staroslavnému rodu, je samozřejmě ještě povolen pečetní prsten. Další třpyt je zapovězen.



Ovšem to už dnes platí tak maximálně při formálních příležitostech. Z manžetové košile doplněné smokingem či večerním oblekem by prostě neměly vykukovat náramky. Jinak ale je pánský šperk na vzestupu.



Náramky v podobě kožených řemínků či korálků – ať už dřevěných, či polodrahokamových – jsou in už nějaký ten pátek. Platí však, jako vždy, všeho s mírou, aby pánské zápěstí nechřestilo jako Julii Robertsové ve filmu Pretty Woman. Totéž platí o krční výzbroji. Neboli tučné zlaté řetězy, zachytávající se do mužně osrstěné hrudi, nechme v zapomnění spolu s předrevolučními veksláky a obojky s bílými mušlemi zase v 90. letech.

Novým trendem, který se objevil nedávno, je samostatná náušnice. A to s velkou perlou. A právě proto je v titulku zdvojené slovo renesance. Protože jde o resuscitaci tehdejší módy. Obří perla v jednom uchu neodmyslitelně patří k alžbětinské Anglii.

Třeba vlivný dvořan a spisovatel Walter Raleigh by bez ní nedal ani ránu. Jestli mu ji královna Alžběta ponechala, když ho dočasně uvěznila v Toweru, protože se bez svolení oženil s její dvorní dámou, nevíme.

Závěs s perlou nosil v uchu i král Karel I., jehož život skončil na popravišti. Perla tehdy symbolizovala moc a bohatství, zkrátka byla dokladem postavení. Proč byla jen jedna? Důvody mohou být dva. Jednak najít dvě stejné, nebo aspoň velmi podobné velké perly je obtížné, jednak osamocená náušnice může působit mužněji, píše deník Guardian.

A právě o to se snaží novodobí alžbětinci. Naproti jim jdou velká jména módního nebe, jako je Givenchy nebo Gucci. Pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy, je už na svých stránkách nabízí online shop Asos.



Pro ty, kdo si nechtějí propichovat uši nebo přece jen mají za to, že náušnice ani osamoceně moc mužně nevyzní, ale přece by rádi perlu, mají samozřejmě návrháři řešení. Perly, které se sem tam objevovaly na jehlicích kravat a ještě méně na manžetových knoflíčcích, najednou pronikly u Kenza nebo u Come des Garçons na náramky a přívěsky na krk.

Nakonec snad ještě vznikne remake slavného filmu odkazujícího na mistrovský obraz barokního nizozemského malíře Jana Vermeera, tentokrát pod názvem Chlapec s perlou.