Sbohem a šáteček. Nechte se strhnout novou vlnou módní nostalgie

Milí čtenáři, tohle je Čekstajl číslo 252, aspoň to tvrdí moje počitadlo. Znamená to, že jsme spolu vydrželi plných pět let (a kousek, protože ne každý týden sloupek vyšel). Taky to znamená, že jsme takto jednostranně spolu pronesli na 120 tisíc slov, což je bratru 750 tisíc úhozů do klávesnice. Dnes je to naposled. Proto v titulku ten odkaz na báseň Vítězslava Nezvala.

A od něj si půjčím i inspiraci pro dalších pár řádků, protože loučení nemá být smutné a vy nemáte přijít o dávku módních postřehů. Takže mistr napsal: Sbohem a kdybychom si neřekli už více // ať po nás zůstane maličká památka // vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice // a trochu mámivá jak vůně pozlátka.

Symboly se nosí. Obamová a její nenápadný šperk vyvolal pozdvižení Pozlátkem je prodchnutý celý módní byznys, a proto je tak lákavý a zároveň trochu zahlížený. V jednom je skutečný přeborník. A to v uchovávání památek. Neboli nesmírně rád se ohlíží do minulosti. Je nostalgický (což je při loučení na rozdíl od smutku povoleno). Vždy, když přijde nějaká globální krize, ohlédne se po nějakých zlatých časech. Ať už jsou to 50., 60. nebo jakákoliv jiná léta. Jak je lidská paměť milosrdná a odsouvá to zlé, tak má pocit, že to byla doba, kdy měl svět řád. Byly v něm pevné body, o něž se dalo opřít. Takové, které třeba aktuálně chybí, protože je svět zmítán nejistotou koronavirové krize, která jen prohloubila nejistotu z už pár let očekávané ekonomické krize.

A proto je tu aktuálně nová vlna módní nostalgie. Vloni ji třeba předvedl Marc Jacobs, jehož kolekce sálala inspirací ze zlatých časů Broadwaye z 60. let. Pestrobarevná show plná obřích klobouků a květin byla poklonou době jeho dětství. Právě do dětství, které si většinou pamatujeme v těch růžovějších barvách, se návrháři rádi vracejí. A protože dorostla nová generace designérů, tak už je tu nostalgie po přelomu milénia. Po tehdejší hudbě, která provází přehlídky, nebo dokonce po tehdejších ikonických modelech. A to je ten nejnovější trend. Móda z kontejneru. Návrháři cílí na ekologicky uvědomělé zákazníky a čarují ze zbytků V jedné přehlídce značky Versace tak byla zlatým hřebem Jennifer Lopezová ve svých šátkových šatech (tady máte ten Nezvalův lehoučký kapesník) s potiskem evokující džungli. Když je v roce 2000 vynesla na Grammy, nemluvilo se téměř o ničem jiném. Protože odhalovaly vše, aniž by cokoliv podstatného odhalily. A tehdejším virálním souslovím se stala „lepicí páska na ňadra“.

Nostalgie Jak pronesl Olivier Rousteing, který je kreativním ředitelem domu Balmain: „Naše generace má nostalgické vzpomínky na přelom století, je to snad míň cool než tesknění po 70. nebo 80. letech?“

A odpověď zní: Ne, není. S lehkým úsměvem na rtech se dá s láskou vzpomínat na kterékoliv módní období, a to nejlepší si z něj vzít pro dnešní kreace. Takže proberte skříně a třeba vám v rámci nostalgického vzpomínání, kde jste ten který kousek měli, něco znovu padne do oka a budete mít něco nového na sebe, aniž byste museli utrácet. Přeji vám i Lidovým novinám co nejstylovější budoucnost a děkuju za to, že jste se mnou víc než 250krát do pozlátkového světa módy vyrazili.