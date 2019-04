Se s tím smiř. Odpůrci legín mají smůlu aneb Proč se Američanky fotí v upnutých kalhotách?

Na úvod omluva „Opráskům“, že titulek vykrádá jejich nezaměnitelný slogan. Ale lépe se snad aktuální debata o jednom kousku oblečení vystihnout nedá. U nás probublává léta, teď se s novou silou rozhořela ve Spojených státech. A jde o legíny.

Co se za velkou louží stalo? Matka čtyř chlapců studujících na prestižní katolické univerzitě v Notre Dame v Indianě napsala do školního časopisu Observer dopis, v němž vyzvala dívky, aby nenosily legíny. Tedy, aby nenosily pouze tyto elastické kalhoty. Příliš obtahují ženské křivky a chlapce to údajně ruší od studia…



Americká společnost, kvůli kauze #MeToo aktuálně velmi citlivá na jakékoli náznaky typu „může si za to sama, podívej se, jak se obléká“, se do věřící matky obula v celostátním měřítku. Tento výklad přehlušil i tradiční debatu, zda jsou legíny plnohodnotné kalhoty, nebo ne. (Čekstajl není puritánský, ale jeho pravidelný čtenář ví, že je na straně těch, co si myslí, že ne.) Nejen studentky, ale ženy po celé zemi se začaly fotit na sociální sítě s tím, že podporují dívky z Notre Dame v tom, že mají právo nosit si, co chtějí.



Zajímavé na tom jsou dvě věci. První. Všichni řeší legíny jen v případě dam. Přitom tento sportovní kousek oděvu nosí i pánové (pravda, jako běžné oblečení do města ve víc než omezené míře, díkybohu). Za druhé zaznívá v amerických komentářích názor, že jde vlastně o symbol kulturní změny. Že nastala doba, kdy jsme se přehoupli přes „uvolněné pátky“, které povolují v různě sešněrovaných požadavcích na oděv u velkých korporací trochu toho pohodlí dle vlastního výběru, do etapy, kdy uvolnění platí celý týden. Prý jde o stejný posun, jako když James Dean udělal z džínů běžnou součást šatníku každého nebo když Mary Quantová prosadila „frivolní“ minisukně do módy natolik, že si bez nich už dámy (a rozhodně ani pánové, že?) nechtějí (nejen) léto představit. Přitom obojí bylo považováno za stejně kontroverzní jako legíny.

Důkaz kulturního posunu pak má být ve vnímání legín generacemi, které módu řeší nejvíce. Generace Y, neboli mileniálové narození nejdříve v roce 1982, ale spíš později, legíny vnímá především jako vyjádření svého sportovního, a tudíž zdravého životního stylu. To generace následující, tedy Z, která si zakládá na osobitosti, je už vidí jako základní prvek v šatníku, který tam prostě patří a nikterak se nad tím nepřemýšlí. Něco jako byly dosud vnímané džíny. Ostatně sami výrobci denimu se tomu přizpůsobují tím, že chrlí co nejelastičtější a nejpřiléhavější džíny, pro které se vžilo lehce paskvilní slovo džegíny.



Takže jak radí list New York Times, stejně jako předcházející kontroverzní proměny přijatelného šatníku i tato dopadne tak, že prostě odpůrci legín budou muset „deal with it“. Smířit se s tím.