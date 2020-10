Šok letošního roku? Návrat účesu ‚vpředu byznys, vzadu párty‘

Už jsem se jala psát o poslední přehlídce domu Chanel pro nadcházející jaro a léto, když můj zrak upoutal zcela jiný model. Od pracovního stolu mám výhled do dvora, kam rádi chodí na cigárkovou pauzu zaměstnanci místní IT firmy. Snad to byla náhoda, že si ten den přišel vychutnat nikotin a podzimní sluneční paprsky majestátní stříbrňák.

Čert vem Chanel! Návrat účesu „vpředu byznys, vzadu párty“ je šokem tohoto roku stejně jako covidová karanténa, a článek si tak zaslouží víc než kreace designérky Virginie Viardové.

Abyste rozuměli, pod termínem majestátní stříbrňák mám na mysli šedovlasého mulleta. Pokud ale patříte stejně jako více než 110 tisíc lidí mezi členy facebookové skupiny Mullet hunting PRO, jste v těchto termínech zběhlí.

Stříbrné, po stranách vystříhané dlouhé vlasy s rozčepýřenou ofinkou naprosto dokonale souzní s jeho stejně osobitým módním stylem. Outfity jistě vybírá z toho nejmetalovějšího, co vietnamská tržnice nabízí. Jeho trička a tříčtvrteční kalhoty zdobí potisky modrých blesků, kostlivců a draků chrlících oheň. Tento nepřehlédnutelný komplet je pouze bonusem, o jeho týdny nemytý účes tu jde především! Čolek, deka či lidově také na debila – zkrátka mullet – je zpátky ve svěžejším sestřihu a je zatraceně cool. Moderní mullet si ale nepleťme s účesem, kterému je věrný například komunista Jiří Dolejš nebo hudební duo Eva a Vašek. Mullet roku 2020 je svěží, rošťácký a hlavně pravidelně mytý! McCartney, Jágr i Rihanna Ptáte se, jak se mohl účes, který byl poznávacím znamením řidičů autobusů, dostat až na hlavu zpěvaček Miley Cyrusové a Rihanny? Na vině (či snad zásluhou) je módní návrat 80. let. V šílených barvách jej tehdy nosil David Bowie, střídměji Paul McCartney, v bohatě kudrnatém bruslil Jaromír Jágr a zpěvačka Joan Jettová v mulletu zpívala o tom, že miluje rock’n’roll. Vzdušný, praktický, moderní. Účes mullet, lidově zvaný deka nebo také čolek, je opět v kurzu. Užívá si ho i zpěvačka Rihanna. Dobu, kdy muži i ženy nosili stejný střih křiklavě barevného blejzru s širokými rameny, vrátil do všech šatníků třeba populární netflixový seriál Stranger Things. Ve sci-fi příběhu nechybí nic z bláznivých osmdesátek a mulleta v něm nosí ti největší lamači ženských srdcí. Mullet není ale jen nostalgickým návratem, mullet se do dnešní doby hodí víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Je totiž takzvaně genderově fluidní, a tak vašemu obličeji sedne, ať už jste ona, on, nebo ono. Symboly se nosí. Obamová a její nenápadný šperk vyvolal pozdvižení Účes deka je ideální pro všechny, kdo jsou unavení z používání žehliček, kulem, vlasových olejů, past či vosků. Mullet je pro líné. Stačí ho jen prohrábnout prsty a vypadáte perfektně. Mullet je účes do doby koronavirové, která nás uvěznila na home office. Mullet vás nezradí, když jste celý pracovní den v pyžamu a šéf si nečekaně vyžádá videokonferenci.

A proto nezatracujme všechny ty mulletus kudrnus a mulletus bachorus ve tříčtvrťákách, v tričku s metalovou skupinou, v džísce a sandálech. Neohrnujme nad nimi nos, nevolejme na ně módní policii. Módní svět je stejně jako dnešní pandemická doba bláznivý a nikdy nevíme, který z oděvních prohřešků se stane tak moderní a cool, že ho přijme za svůj Rihanna a pak třeba i my sami.