Staň se zvýrazňovačem. Návrháři vsadili na barvy lepicích poznámkových papírků

V odívání je jen několik základních možností, jak zaujmout a odlišit se – střih, materiál a barva (případně jejich různé kombinace). Návrháři se pro příští měsíce rozhodli využít především té poslední možnosti. A neponechali nic náhodě a rovnou vsadili na neony, přičemž nic křiklavějšího není.

Tóny růžového zvýrazňovače, žluť lepicích poznámkových papírků nebo cestářská oranžová pronikly do kolekcí nejzvučnějších jmen módy, a to jak do pánské, tak dámské verze.



Zajímavé přitom je, že pro využití neonu se ke každému pohlaví váže jiný příběh. U modelů pro chlapy, kteří chtějí zářit jako pomeranč nebo zelené jablko, jde o odvahu lišit se. O progresivní pojetí módy. O omlazení zavedených značek. U Louis Vuitton debutovala aktuální star módního světa Virgil Abloh s pánskou kolekcí. A naplnil ji právě fosforeskujícími barvami. Někdy jen na doplňcích, jako jsou rukavice, jindy z nich vykouzlil celý oblek a jindy doplňky, které se pro jeho tvorbu pro LV staly jakýmsi poznávacím znamením: jde o vesty plné kapes, tašky ve tvaru pouzdra na pistoli či další na tělo upevnitelná zavazadla.

Hitem mají být masky přes obličej tak trochu ve stylu Hannibala Lectera či superkrátké šortky, že i Paľo Habera z přelomu 80. a 90. let by záviděl.

Jeho duhová škála nezůstala osamocena. Podobně pestré živé zvýrazňovače vypustily na molo také další módní značky – Versace, Acne Studios či MSGM. A pokud vám připadá, že neony jsou na pány moc, tak z nabídky trendů, které vzešly z nedávných týdnů módy, jde o to nejmenší.



Hitem mají být masky přes obličej tak trochu ve stylu Hannibala Lectera, superkrátké šortky, že i Paľo Habera z přelomu 80. a 90. let by záviděl, nebo tralaláčky rybářského ražení. Vedle toho jedovatě růžový či žlutý svetr vypadá jako výkřik konzervatismu.

Světelná obrana před vtíravými muži?

Dámskou neonovou kolekci předvedla například Miuccia Prada. Ta se v zákulisí podle deníku The Guardian svěřila, že neony pro ni fungují jako varování. Výstražný signál. Díky výrazným barvám se prý ženy zbaví nežádoucí mužské pozornosti. Tím, že budou signálně oděné, se nebudou muset bát v noci vyjít na ulici, tvrdí renomovaná návrhářka.

Čekstajl přiznává, že moc nerozumí tomu, jak by to přesně mělo fungovat. Možná že díky jásavé barvě budou nepřehlédnutelné pro všechny, takže se případný vtíravý „chlapák“ bude bát, že si jeho pozornosti pro sexy neonovou slečnu všimne i celé širé okolí.

Jedno se musí nechat. Nová móda je požehnáním pro řidiče. Tyto reflexní barvy jsou totiž i v noci dost nápadné na to, aby řidič měl šanci chodce postávajícího na okraji vozovky zahlédnout dřív, než se pěšec vrhne do silnice.

A na tomto místě by Čekstajl, který pořád věří v pevnou nadvládu černé a dalších temných barev v našich zimních šatnících, chtěl apelovat, abyste, když už novému trendu nepodlehnete, zkusili sáhnout aspoň po těch nepříliš vkusných, leč funkčních odrazkových páscích.