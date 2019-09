Stříbrná síla. Zlomil módní svět strach ze stárnutí?

Přes víkend jsem se probíral fotkami z jedné české muzikálové premiéry. Že úroveň modelů rozhodně nesplňovala požadavky pořadatelů, je takový klasický povzdech v našich končinách. Co mi ale utkvělo, byly dvě mladé slečny doprovázející své matky (jména nejsou důležitá). A obě náctileté dívenky byly napasovány do černých tubovitých šatů s černými lodičkami.

Ačkoliv jim jednoduché modely seděly a v zásadě jimi i splnily zadání (zejména v porovnání s jinými účastníky), byl to vlastně smutný pohled.



Příliš rychlý postup k tomu, zařadit se do světa dospělých, vypadat jako vlastní matka, přijetí nesmyslného přístupu „když večerní róba, tak černá, to nic nezkazí“. Zbytečně se hned v mladičkém věku připravují tyto slečny o to nejhezčí, co móda nabízí. Hru.



Jenže pro hraní je třeba změnit myšlení. A to není problém těchto dívek, ale celé společnosti. A hlavně to trvá. Vidět je to na přístupu k dámám, jejichž věk postupuje. Dlouhodobě byl trend v podstatě nepřiznávat počet let, neustále bojovat s každou vráskou, každou šedinou. Platilo totiž, že šedivějící muž získává na zajímavosti, žena bohapustě stárne.



Ačkoli módní svět (a mnohdy trochu licoměrně) už několik let vyzdvihuje umění stárnout s grácií, teprve nyní to skutečně řádně přijal za své. A nebudeme si nic nalhávat, jsou v tom jednoznačně peníze. V západním světě totiž lidé 50 plus stojí bezmála za polovinou útrat v obchodech. A jejich význam v tomto směru bude růst. Takže jde o „stříbrné dolary“.

Dámám „určitého věku“ proto musí rozmařilý svět módy nabídnout trochu víc než dvě varianty, které doposud převládaly. Buď úhledná udržovaná lady v jemných tónech béžové, růžové a dalších pudrových odstínech. Nebo rebelka v křiklavých barvách ideálně doplněných různobarevnými velkými slunečními brýlemi.

Takže letos například Marc Jacobs povolal na molo své podzimní přehlídky někdejší hvězdu modelingu Christy Turlingtonovou, která oslavila padesátku. Značce Simone Rocha zase celou přehlídku „odšlapaly“ třicátnice a čtyřicátnice. Což ve světě manekýn, kde se průměrný věk blíží 18 letům, v podstatě znamená, že modely vynášely babičky.

L’Oréal již několik sezon spolupracuje s hvězdnou Helen Mirrenovou, aby ukázal krásu vrásek. Pantene nyní cílí na ženy kampaní #PowerofGrey, tedy silou šedin. Značka kosmetiky MAC v sérii reklamních fotek ukazuje, jak různorodý může být make-up pro ženy, kterým už číslovka u věku nekončí na -cet.

Jak moc je takovýto výčet, který rozhodně není kompletní, průlomový, dokresluje asi dva roky stará kampaň značky Dior. Ten svůj krém proti vráskám propagoval pomocí Cary Delevingneové. Jistě nikdy není příliš brzy začít se o sebe trochu starat, ale kolik vrásek potřebujete potírat v pětadvaceti letech?

A tím se vracím na začátek. Když se podařilo aspoň částečně zlomit strach ze stárnutí, mohlo by se pomalu podařit přijít i se skutečnou módou pro mladé slečny. Spěchat nemají kam, malých černých se ještě nanosí dost.