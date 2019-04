Stříbrný vítr ve vlasech není ostudou. Trend šedin se přesouvá už i k dámám

Za pár dní vtrhne na obrazovky poslední série Hry o trůny. Pokud jste fanoušci, netřeba Daenerys za bouře zrozenou a tak dále představovat. Vy, co vás nějakým zázrakem minulo toto fantasy šílenství, vězte, že je to velmi bojovná princezna se stříbrnými vlasy. V reálu jsou vlastně bílé s lehounkým nádechem do šediva.

A zdá se, že módní trendy chtějí oslavit závěr bezmála nekonečné ságy, kterou autor knižní předlohy není schopen po léta dopsat. Být in znamená být trochu jako Daenerys. Neboli mít stříbrošedý účes. S mikádem v tomto odstínu se zjevila modelka Cara Delevingne. Odstíny šedé dobarvené na modro vynesla na hlavě i Lady Gaga, jíž namodralé konce pramenů ladily s obří róbou na Zlatých glóbech. V českých vodách se stříbrnou kšticí pobíhal zpěvák Mikoláš Jozef, jehož hvězdu nastartovala úspěšná účast v Eurovizi.



V případě mladých hvězd a hvězdiček toto přebarvení působí trochu mimozemsky. Ne výjimečně tím Čekstajl nechce říct, že vypadají jako ufoni, ale spíš to, že jde o mírně sci-filook, který by dobře zapadl do filmů o vesmírných válkách.



Potěšující ovšem je, že stále častěji se trend šedin přesouvá i k dámám, k jejichž věku náležejí. Aneb, už není ostuda mít prokvetlé skráně ani pro ženy.

Velkou zásluhu na tom mají samozřejmě celebrity, které odhodily všechny „kolor krémy“ a zjevují se ve své přirozené barvě. A dokazují, že stárnout se dá s grácií a bez zásahů armády plastických chirurgů a mladistvý vzhled udržujících vizážistů. Poklona v tomto směru patří Glenn Closeové, Helen Mirrenové nebo Julii Waltersové.

Oscarové herečky jsou i dobrým příkladem, jak k přiznaným šedinám dospět. Blond Closeová prostě postupně volila stále světlejší odstín přelivu, až v jednu chvíli nejste schopni říct, jestli už je zlatavá, nebo stříbrná. Julie Waltersová byla tmavovláska. Tam je lepší zvolit postupnou změnu od tmavé přes přirozený odstín načervenalé a třeba oranžovou, až najednou jste šedivě stříbrní.

Nový trend se odráží dokonce i v poptávce po parukách. Spolupracovnice Guardianu se rozhodla zkusit „zešedivění“, a protože kvůli nemoci běžně nosí paruku, tak požádala svého přítele kadeřníka, aby jí sehnal šedivou. Byla překvapená, když jí volal, že jednu má, ale musí si ji koupit rychle, protože poptávka je aktuálně velmi velká. To to tak frčí, ptala se překvapeně. „Ne, všichni chtějí kvůli brexitu vypadat jako Theresa Mayová,“ smečoval kadeřník. Pravda, britská premiérka možná nemá opouštění EU úplně pevně v rukou, ale může ji těšit, že má aspoň trendy účes.

A ještě jeden tip. Když už se rozhodnete pro stříbrný přeliv v jakémkoliv věku, je pak dobré se vyhnout šedivému oblečení. To pak vypadáte přece jen jako zaprášený exponát z Národního muzea.