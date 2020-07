Tenkrát poprvé. Transgender modelka v plavkovém speciálu a sestřičky jak z Přeletu nad kukaččím hnízdem

Všechno je jednou poprvé, jen s přibývajícím věkem je takových událostí čím dál tím méně. Módní průmysl má za sebou pěknou řádku dekád, ale stále přináší nějaké to „prvně“.

Tentokrát za to může hned několik lesklých magazínů. Začněme tím asi nejprogresivnějším krokem. Časopis Sports Illustrated a jeho ikonické plavkové číslo. To vychází tento týden. A je průlomové. Plavkové vydání je vnímané v podstatě jako takový Playboy módních magazínů, který do ruky s oblibou berou pánové, protože v něm lepé dívky předvádějí nejnovější modely plavek. A letos poprvé se mezi modelkami objevila transgender modelka. Brazilka Valentina Sampaio.



Tahle kráska má na kontě těchto „průlomů“ už více. V roce 2017 byla první transgender modelkou na obálce francouzské verze módní bible Vogue. A vloni byla první transženou, kterou najal na svou přehlídku legendární výrobce prádla Victoria’s Secret. Bylo to jen rok poté, co marketingový šéf firmy Ed Razek prohlásil, že něco takového se nestane, protože oni „prodávají sen“ a v tom snu přeoperovaní lidé nemají co dělat. Jen pro pořádek, Razek už tam dávno není a firma snových andílků v krajkách se potýká s bankrotem.



Pořád první. Brazilská modelka Valentina Sampaio sbírá jedno prvenství za druhým. Je první transženou na obálce francouzské Vogue, také na přehlídce Victoria’s Secret a teď i v legendárním plavkovém čísle Sports Illustrated

Své poprvé má za sebou i magazín Vanity Fair. Pro něj poprvé obálku fotil černošský fotograf. Před objektivem Daria Calmeseho se objevila navíc černošská herečka Viola Davisová. Držitelka cen Oscar, Emmy i Tony v titulním příběhu časopisu vypráví o své cestě z chudoby až do podivného světa Hollywoodu. A titulní fotografie navíc odkazuje na dobu otroctví. Inspirací je portrét zbičovaného otroka z roku 1863. Davisová pózuje stejně jako on s rukou v bok a s odhalenými zády.

Mimochodem u Vanity Fair jde tak trochu o splátku dluhu. Mezi lety 1983 a 2017 měl na obálce černochy jen 17krát.

Pozoruhodné přitom je, že jiná obálka rovněž s hvězdou tmavé pleti vzbudila rozjitřené emoce. Řeč je o titulce sesterského časopisu z vydavatelského domu Condé Nast – jasné jedničce mezi módními biblemi Vogue. Pro americké vydání nafotila gymnastku Simone Bilesovou legendární Annie Leibovitzová.

A nad temně pošmournými snímky se strhla diskuze, že je fakt hrůza, že sportovní hvězdu slavná fotografka nasvítila takto nešikovně a že by se to černošskému fotografovi nestalo. Tady by si Čekstajl dovolil být na straně obránců Leibovitzové. Její snímky mají poetiku malby, a navíc korespondují s hořkým příběhem sexuálního zneužívání v americkém gymnastickém týmu a také popisem toho, jak na Bilesovou mnozí zahlíželi a zahlížejí kvůli jejímu až příliš vysvalenému tělu.



Srpnová obálka Vogue.

Jen pro pořádek, ať to máme komplet. Ještě jedna titulka vzbudila vášně. Tentokrát Vogue Portugal. Inspiraci pro fotografii, na níž je nahá modelka ve vaně „opečovávaná“ dvěma zdravotnicemi, jako by hledali tvůrci v Přeletu nad kukaččím hnízdem. Časopis tuto titulní stranu nakonec nepoužil, protože uznal, že možná trochu přestřelil. Byť vysvětlení znělo, že chtěl otevřít diskusi o duševním zdraví.