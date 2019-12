Třeba je tam poklad. Žádané kousky světových návrhářů se draží za miliony

Nevíte, co pod stromeček (a máte fakt hodně peněz)? Mrkněte na aukce předních světových dražebních síní, třeba tam najdete vážně skvělé kousky do šatníku vašich blízkých. Čekstajl přiznává, že se trochu inspiroval jedním zápiskem ministryně financí, která podobně vyzvala, aby lidé koukli, jestli by se jim nehodilo něco z nepotřebného majetku státu (který zhusta byl zabaven). Ale tento sloupek není určen k hodnocení sociálních sítí politiků. Takže pryč od toho. A teď vážně.

Již několik let se své čtenáře snažíme přesvědčit, že móda je alespoň z části umění. A poslední roky to dokládají. Z ikonických kousků předních návrhářů se totiž stalo žádané zboží právě na aukcích. A ceny stoupají do výšin tak závratných, že byste za ně koupili klidně velmi kvalitní sochu či obraz.

Před pár dny tak byl například stanoven nový rekord za prodej kousku oblečení od Yvese Saint Laurenta. Dražební síň Christie’s nabídla sběratelům kabátek z haute couture kolekce z roku 1988. Bohatě vyšívané sáčko odkazující na obraz Slunečnice od Van Gogha mělo přinést něco mezi 80 a 120 tisíci eur. Cena na kladívku byla ovšem závratných 382 tisíc. Vojandy s náplastmi. První nošení zavání vším, jen ne pohodlím Letos na jaře se pak prodal kousek ze stejné kolekce, tentokrát inspirovaný malířovými Kosatci, za 175 tisíc eur. Konečná cena převýšila odhadní čtyřikrát.

Investičně nebyly tyto kusy krejčovského umění zrovna nejvýnosnější. Jejich původní cenovka se pohybovala ve vyšších desítkách tisíc dolarů. Ale jsou jiné příklady, které dokazují, že i lidé, kterým přirostly k srdci spíše výhodné obchody než móda, by měli zpozornět. Expertka na aukce ikonických modelů Kerry Taylorová nedávno popsala ve Financial Times, jak v roce 1998, když ještě pracovala u Sotheby’s, prodala Saint Laurentovy šaty inspirované Mondrianem za 2000 liber. Ve své vlastní aukční síni je o třináct let později vydražila za 27 tisíc. Největším hitem dosavadních módních aukcí jsou kabelky. Ty totiž při správné údržbě vydrží desítky let jako netknuté časem. Dosud nejdražší je zřejmě klasická „birkinka“ Himalaya z kůže nilského krokodýla, která se loni vydražila za 236 tisíc liber. Přitom pořizovací cena je maximálně v nižších desítkách tisíc. A třeba kabelka Mini Kelly 20 od stejného výrobce, tedy domu Hermes, vyšla v roce 1989 na 2,5 tisíce dolarů. Před čtyřmi lety v aukci už stála 45 tisíc. Samozřejmě nejvyšších cen v aukcích pak dosahuje oblečení s pelem Hollywoodu. Nejdražším vydraženým kusem oblečení jsou šaty Marilyn Monroe, v nichž zpívala k narozeninám „panu prezidentovi“. Legenda praví, že róba od Jeana Louise byla tak těsná, že do ní museli božskou Marilyn před vystoupením zašít a rozhodně nemohla mít prádlo. Před pár lety v aukci vynesla závratných 4,8 milionu dolarů. O dvě stě tisíc tak trumfla jiný kousek z šatníku MM. Ikonické slonovinově bílé šaty, které se ve filmu Slaměný vdovec vzdouvaly nad kanálem. To asi na půdě nenajdete, ale jinak asi všecko po babičkách nevyhazujte. Co víte, o kolik vám jednou může rozpočet vylepšit kabátek od Podolské.