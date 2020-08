Trochu uvolnění, trochu pohodlí. Nicméně svět módy sní dál, bez toho by totiž neexistoval

Show musí pokračovat! Známý song kapely Queen a také slogan pojící se neodmyslitelně s divadelním či hudebním světem. Aneb je ti špatně? Zapři se a hraj!

Něco podobného se odehrává teď v módním světě. A to ve dvou rovinách. Stále totiž pokračuje koronavirová „show“. Takže stránky o oblečení plní texty o tom, co všechno nám zbude z karanténních období. A odpověď je jasná. Trocha toho uvolnění. Alespoň co se týká různých nařízení, co máme nebo nemáme mít na sobě v pracovní době, míněno zejména v kancelářích.



Aneb když lid kancelářských stolů byl zalezlý doma u stolu kuchyňského a s pracovním světem se spojoval přes videokonference, zvykl si být trochu v pohodlí. A také se zrodil nový termín. Zoom košile. Aneb košile, případně blůza, která je vám při ruce, když se máte právě na takovou konferenci se zapnutou kamerou v computeru připojit, a již na sebe rychle hodíte, abyste byli „nahoře byznys, dole pyžamo“.

A část této volnosti přejde podle všeho i do běžného pracovního dne, když se „vrátíme do normálu“, pokud druhá, třetí, čtvrtá a bůhvíkolikátá vlna dovolí. Část lidí totiž nadále zůstane alespoň čas od času pracovat z domova – ukázalo se, že to jde, tak proč ne. A další zase budou chtít nadále do práce jezdit na kole, běhat nebo zrovna jaký způsob sportovního vyžití směr kancelář si navykli využívat. A to chce pak převlečení v práci. Což také znamená, že ten „byznys vzhled“ může být méně pestrý než dříve, protože prostě v práci schováte jeden oblek nebo kostým na delší dobu a nebudete ho každý den měnit.



A teď ta druhá rovina. V uplynulých týdnech slovutní designéři a luxusní značky znovu předvedli tradiční nálož letních přehlídek. V pánské módě se odehrálo téměř vše online. A tu nás vzala značka Ermenegildo Zegna do své více než sto let staré továrny, jindy zase Gucci do virtuálního procesu tvorby nových modelů či Dolce & Gabbana do parku. Zajímavé je, že v mnoha kolekcích – ta od značky Gucci extrémně – přišly odkazy na 70. léta. Veselá, hravá, barevná, optimistická. Neboli emoce, kterých se v koronavirové době příliš nedostávalo. Tak aspoň trochu toho barevného snění.

Snít o dobách před koronavirovými mikinami, tepláky a pyžamy samozřejmě dávaly i přehlídky dámské módy. Dior se dokonce pustil do opravdové show v italské Puglii, odkud pocházel otec kreativní ředitelky francouzské značky Marie Grazie Chuiriové. Ale jestli někdo módní snění dotáhl k dokonalosti, byla to virtuální show značky Valentino. Nadýchané snové róby v extrémních délkách prezentované na videu ve stylu připomínajícím Cirque du Soleil vyrážely dech. Andělsky bílé záplavy taftu, šifonu či peří ukázaly, co všechno je móda spojená s uměním, když přestanou platit fyzické limity.

Zkrátka haute couture v tom pravém slova smyslu. Kdy se díváte na snové dílo, které samozřejmě nikdy do ulic nepronikne. Ale bez velkých snů by svět módy nebyl vůbec.