Tuhá výzbroj dam. Hrudní pláty, šaty držící tvar i kožené korzety

Tlačit příliš na pilu se nevyplácí. Prý. Asi pak praskne. A přesně tohle úsloví se mi vybavilo při asi nejsledovanějších (módních) událostech uplynulých dní. A tak namísto jednoho uceleného tématu bude tentokrát Čekstajl takovým zápisníčkem s jednotící myšlenkou.

Samozřejmě „nejsvětobornější“ příběh přišel z Velké Británie. Tam se princ Harry a jeho žena Meghan rozhodli dát „výpověď“ královské rodině a žít si po svém a alespoň částečně za své.



A právě to „za své“ má velké módní souvislosti. Vévodkyně už totiž podle zpráv britského bulváru začala živě vyjednávat s velkými módními značkami o spolupráci. Mezi nimi je samozřejmě francouzský dům Givenchy, který vede Britka Clare Waight Kellerová. Tedy žena, která stvořila pro Meghan snové svatební šaty.

Pro bývalou americkou herečku a dnes zatím stále ještě členku nejužší královské rodiny to má několik výhod. Bude si moci půjčovat (respektive nechat darovat) nejexkluzivnější modely, které by jinak platila (královští vždy platí). A nikdo jí nebude kontrolovat výdaje, protože to přece nepůjde z kapes daňových poplatníků. Zároveň jí poplynou i miliony dolarů za propůjčení tak exkluzivního jména, čímž si splní sen o vlastní výjimečnosti jako celebrity.

Jen jestli to za rozvrat v královské rodině stojí. Aby jí to Harry přece jen jednou nevyčetl a jí nezbyly jen plné skříně krásných šatů.

Billy Porter zapózoval během předávání 77. Zlatých Glóbů.

Případ druhý. Oblíbený výstředník Billy Porter. Minulý týden samozřejmě opět zaplnil všechny bulvární a módní plátky volbou svého ošacení na předávání Zlatých glóbů. Na první (a proto po Vánocích vyprahlými módními nadšenci ostře sledovaný) červený koberec této sezony vyrazil v bílém smokingu s obří péřovou vlečkou (byla tak olbřímí, že ty třpytivé boty na podpatku snad nikdo nezaznamenal). K tomu se chce poznamenat jediné. Ano, je to nápadné. Ano, je to stále ještě kreativní. Ano, jistě to může dál podporovat přijímání jinakosti. Ale čeho je moc, toho je příliš. Začíná to být opakování stejného vtipu. Vloni na Oscarech v obří černé toaletě inspirované smokingem. Teď bílá. Chce to najít novou polohu, jako to postupem času udělala i Lady Gaga.

A do třetice. Na obálce Harper’s Bazzaru se objevila Gwyneth Paltrowová ve fuchsiovém hrudním plátu od Toma Forda. Tato prsní výzbroj, inspirovaná Amazonkami či superhrdinkami typu Wonder Woman, je prý novým trendem. Jistou variaci na zdobné brnění vynesla ostatně na Glóby i Cate Blanchettová. Extrémně tuhé, kožené korzety pak na svých přehlídkách předvedly značky jako Alexander McQueen nebo Givenchy.

Jak píší módní kritici, je to „zároveň obranně agresivní i velmi odhalující“. Čekstajl je přesvědčen, že je především dost nepohodlné mít na sobě něco tak tuhého. Ale rozhodně to drží tvar. I když je třeba samotné tělo trochu měkčí. Ostatně k tomu tyto hrudní pláty s umělými vyrýsovanými svaly sloužily už od řecko-římských dob.