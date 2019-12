Udělej trochu drámo. Královská róba ze stejného materiálu jako zimní bunda?

Je adventní doba a ta je určená mimo jiné k tomu, aby člověk dělal malé radosti všem okolo, ale třeba taky sobě. A tak se zcela bez mučení přiznám, že dnešní text vzniká jen a pouze kvůli té fantastické fotce, která ho doprovází.

Hvězda seriálového hitu Sedmilhářky Shailene Woodleyová si pro sebe ukradla nejvíc pozornosti na červeném koberci na British Fashion Awards, které jinak z hlediska ocenění patřily třeba Rihanně. Dorazila totiž v něčem, co se nedá popsat jinak než jako obří pytel na spaní s nádechem vysoké krejčoviny. Královsky modrá róba sestavená z kupodivu útlého živůtku, ačkoliv i ten je stvořen stejně jako prošívaná zimní bunda, a kolosální sukně je dílem Pierpaola Piccioliho pro značku Moncler.



Jeho výtvor oblékla také modelka Liya Kebedová, ale ta sáhla jen po maxisukni a zkombinovala ji s obyčejným bílým trikem. Woodleyové byla samotná róba málo. A tak přidala pláštěnku i s kapucí, tentokrát ve více odstínech modré, aby byl dramatický efekt dokonalý (a také dojem spacího pytle, chce se dodat). Trochu věděla, do čeho jde. Už o rok dříve podobný model od Piccioliho vynesla na premiéru Fantastických zvířat herečka Ezra Millerová – komplet v černém a rovněž s variací na pláštěnku.

A právě pláštěnky, nebo chcete-li pláštíky jsou aktuálně velkým trendem. Dodávají totiž samy o sobě bez toho, abyste museli mít róbu vycpanou jako na polární kruh, dostatek „dráma“ a taky jistý pel až aristokratické elegance.



Módní historie zná pláštěnky zhruba od 11. století (tam spadá první vyobrazení). Původně šlo o jednoduchý kruhový kus látky upoutaný k límci a postupně se v průběhu staletí stával krejčovsky mnohem propracovanější. Stále ovšem platí, že jde o svrchník, který nemá rukávy (může mít ale průstřihy pro ruce), sepnutý pod krkem. Sesterské pončo se proti tomu převléká přes hlavu.

Moderní pláštěnky se datují zhruba do módně vzývaných 20. let minulého století. Do vysoké krejčoviny je tehdy přinesla Jeanne Lanvinová a v zápětí následovala další hvězdná jména módy té doby. Když si pak pláštěnky zamiloval ve své zlaté éře Hollywood, byla jejich obliba jednoznačně zpečetěna.

50. léta pak přinesla propracovanější střihy – ať už uzavřenější, aby byly funkčnější, nebo s náznakem rukávků. V éře hippies pak pláštěnky zažily renesanci díky tomu, že se trendem stala ponča. V 80. letech zase byly hravým prvkem odkazujícím na superhrdiny z oblíbených komiksů. Teď jsou znovu na scéně. Zhruba od loňska jsou určitě in a letošní podzim jejich vládu upevnil. Návrháři si navíc hrají s materiály, takže můžete mít pláštěnku na pomezí klasického „trenčkotu“ nebo v designu, jako byste se chystali na vesmírnou pouť.

A při jejich nošení platí asi jediné pravidlo. Čím jste menší, tím by měla být pláštěnka kratší. Malé lidi totiž opticky ještě zmenšuje. Tak ať nevypadáte jako Červená karkulka mířící za babičkou.