Levicová je neperlivá voda a snowboard. Ukaž, co nosíš, řeknu ti, koho volíš

Snowboard je levicový, lyže jsou pravicové. A pokud si to Čekstajl pamatuje správně, pak podle autora tohoto citátu je levicová ještě neperlivá voda (ale ruku do ohně nedám). Institut Václava Klause tak může slavit další vítězství, protože podle preferencí, které zdánlivě s politikou nesouvisejí, zvládl exprezident voliče škatulkovat dřív, než to bylo in.

A že je to hodně trendy. „Podle módních značek, které preferují, a hudby, kterou poslouchají, se voliči profilují úplně nejlépe,“ uvedl na konferenci organizované oborovým webem Business of Fashion Christopher Wylie. To je ten pán (a dle vzhledu rozhodně levičák), který propálil kauzu Cambridge Analytica. Tedy skandál, v němž analytická společnost zneužila data skoro 90 milionů uživatelů Facebooku.



A Christopher Wylie k tomu dodal, že se to rozhodně dělo v rámci posledních amerických voleb, kdy jeho bývalý zaměstnavatel tato data precizně zpracoval pro (dnes už bývalého) poradce prezidenta Donalda Trumpa Stevea Bannona.



A co třeba vyšlo? Že člověk, který miluje tradiční značky s odkazem na americkou historii, bude skoro jistě republikán. Co konkrétně tedy nosí? Wylie zmínil třeba jeansovou značku Wrangler nebo L. L. Bean, což je tradiční obchod s loveckými nebo rybářskými oděvy a od nich odvozené městské módy.

Naopak milovník značky Kenzo, kterou s chutí oblékají americké celebrity od Beyoncé po Rihannu, je jasný demokrat. No ono když Japoncem založenou a francouzským koncernem Moët Hennessy Louis Vuitton vlastněnou značku vede návrhářské duo z USA, kdy Humberto Leon má peruánské kořeny a vychovává děti s partnerem a Carol Lim se narodila v Singapuru korejským rodičům, těžko může cílit na tradicionalisty.

Wylieho „odhalení“ jen podpořila starší studii, že se podle nákupních preferencí dá odhadovat ta politická. Vědci zkoumali, jestli se dá rozeznat voličská nálada podle aut, která brázdí ulice. A přišli na to, že když je v nějakém místě více sedanů než pick-upů, pak je daná lokalita na 88 procent demokratická. Když naopak převažují pick-upy, tak s 82procentní pravděpodobností v daném místě vítězí republikáni.

Česktajl si samozřejmě (trochu škodolibě) pohrává s myšlenkou, jak by podobné módně-politické souvislosti vypadaly v Česku.

Třeba milovníci lesnických kabátků by měli zřejmě volit TOP 09, když jejím představitelem je nejen majitel obřích lesů Karel Schwarzenberg, ale k členům patří i další šlechta s rozsáhlými lesními pozemky. Tesil mají jistě doma ještě v dostatečném množství voliči komunistů. O vytahané svetry by se mohli podělit Piráti a Zelení. Padnoucí obleky by měly mít tendenci volit ODS, nepadnoucí ČSSD. Lidé milující trička s velkými nápisy značek, které mimo jiné značí, že už se máme líp, ANO.



Ponožky v sandálech a sepraná flanelová košile… no to si už raději doplňte sami, tady už totiž končí roztomilá ironie a začíná skutečně zlá škodolibost.