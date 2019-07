Umění nosit umění aneb Když nosíte cokoli, co vypadá nenositelně

Čekstajl se už ani nechtěl vracet k mumraji karlovarského festivalového dění, s nímž se vypořádal minulý týden. Stačilo ale jedno pošťouchnutí zprávou od bývalého kolegy a přece jen jedna malá douška bude. „Prosím tě, co a kdo to proboha je,“ stálo v ní. A k tomu připojená fotka stylisty Honzy Pokorného v objetí s herečkou Jitkou Schneiderovou, mířících na jeden z mnoha večírků, které se konaly v lázeňském městečku, kde už zase řádí na ulicích jen větrem zmítaný omaštěný papír od párku. To poslední s oblibou tvrdí prezident festivalu Jiří Bartoška.