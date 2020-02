Vážně v tomto věku? Jak je to s osaháváním se na veřejnosti v padesáti

Soudí, tady mou nápadnou růž, dnes mě soudí kdejaký náhodný muž… slova písně Hany Hegerové tak nějak sedí k módním stránkám, sloupkům (Čekstajl nevyjímaje) a policiím bezmála vždy. Vše, co si vezmeme na sebe, je zkrátka souzeno.

V poslední době se autor těchto řádků připletl ke dvěma soudícím debatám. A v obou hrál roli věk, důstojnost a oblečení. Jedna se (hojně na sítích) točila kolem outfitu, který zvolil Václav Klaus pro televizní rozhovor. Konkrétně šlo o dandyovské ultraúzké kalhoty, zřejmě i dost krátké, což se při pohledu na sedícího muže občas špatně odhaduje.



Verdikt módní policie zní jasně. Je to trochu mimo. Horní půlka těla exprezidentovi dost z(blaho)bytněla. Takže výsledný efekt je jak z nějakého kresleného filmu, kde kulaté tělo podpírají dvě tenké pavoučí nožky. Notabene se očekává od seriózního postaršího muže, že bude mít přece „rozum a vkus“ odpovídající věku a postavení.



Čekstajl ovšem musí přiznat, že v duchu hodnoceného (a odsouzeného) provinilce vyznává jakýsi „nadruhoustranismus“. Takže: je vážně špatně, že se muž 70 plus rozhodne nenosit jen oblečení pro staré a vážené, odehrávající se ve valérách černé, šedé, béžové? Jasně, kalhoty mohly být volnější a delší. Ale za pokus to stálo. Jen nevyšel. V podobném duchu se pak odehrávala debata o outfitech a vystoupení Jennifer Lopezové a Shakiry v přestávce Super Bowlu.

Dámy – první 50, druhá 40 plus – předvedly patnáctiminutovou show pohrávající si se sexuální touhou. Předvedly dokonale vysportovaná těla, mnoho frikčních pohybů, rukama se dotýkaly celého těla, které bylo zejména v případě JLo zahaleno jen tak, aby se neřeklo. Vše vytuněno o striptýzovou tyč. Zde se strhla rovnou bitva dvou táborů: Neskutečné, jak vypadají, dokonalá show, poklona latinoamerickým rytmům, versus neskutečné, zbláznily se ve svém věku se takto předvádět, vystavovat se jako objety v době, kdy ženy v rámci #MeToo bojují o to, aby nebyly jen hračkami mocných mužů. A opět nabízíme trochu „nadruhoustranismu“.

Je skutečně famózní, v jaké jsou formě. Ale přece jen je v době, kdy se i v módním světě prosazuje myšlenka, že i stáří (přirozené) je krásné, trochu zvláštní, když se před miliony lidí osahává 50letá paní. Na druhou stranu, chceme předstírat, že po 30., 40. nebo jakémkoliv jiném roce života lidé nemají sex? Totéž platí o dehonestaci žen. Jasně, JLo se vrtěla na tyči. Trochu zvláštní, když sama podporuje #meToo. Ale dá se to vnímat i opačně. Přece to, že ženy mají svou sexualitu, není nikterak proti smyslu kampaně. A když se chtějí vrtět na tyči, budiž. Žádnému muži to nedává právo rovnou je osahávat.

Připomeňme, že jen o rok dříve pobíhal ve stejné přestávce po jevišti polonahý a potetovaný Adam Levine z Maroon 5. Snížilo to důstojnost mužů? Asi ne, tak proč by poskakování JLo mělo znevažovat vědkyně, političky a bůhví koho ještě?