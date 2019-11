Vojandy s náplastmi. První nošení zavání vším, jen ne pohodlím

Pro krásu se občas musí trpět, říká se. Platí to třeba pro některé kosmetické zákroky, nošení vysokých podpatků a tak trochu i pro jeden z trendů aktuální sezony. V kurzu jsou totiž (znovu, jak už to v módním světě bývá) boty inspirované výbavou bojových jednotek.

Tyhle „combat boots“ jsou zkrátka boty z hodně pevné kůže, která vydrží skoro všechno, na silné strukturované platformě, již oceníte v členitém terénu velkoměst. Jednoduchá zkratka: jsou to „martensky“ a vše, co se jim podobá.



Navíc přesně v duchu posledních let zkoušet kombinovat nekombinovatelné není vůbec nezbytné, abyste „bagančata“ nosili jen s šatníkem Lisbeth Salanderové ze známé detektivní ságy Millenium a ve výsledku vypadali jako člen islandské hardrockové kapely. Ideální je kombinovat šněrovací kožené boty, které mohou být i na festovním podpatku, s kostýmkem, lehkými šaty či klasickým kabátem. Poslední kolekce značky Prada budiž toho důkazem.



Jenže tyhle drsňácké botky mají jeden drobný problém. Jak stojí výše… Jsou z velmi pevné kůže. A to při prvních nošeních zavání vším, jenom ne pohodlím. Materiál je to nepoddajný, dokonce může dřít. Podle výšky boty u kotníku (to znají pánové z kvalitní rámové obuvi, skvělé anglické boty taky ne vždy hned první den „laskají“ kotník) nebo na holeni. Stejně tak combat boots – na rozdíl od měkkých kožených bot – jen nerady ustupují výstupkům paty a nechtějí se úplně dobrovolně vytvarovat podle prstů.

Balík náplastí

Takže s novými martenskami je dobré si zakoupit taky balení náplastí. A nebo zkusit pár rad, s nimiž přišla mládežnická verze ikonické módní bible Vogue. Redaktorky Teen Vogue vyzkoušely čtyři recepty, jak nepoddajné botky zkrotit.



Takže číslo jedna. Vycpěte své nové boty kupou starých novin. Napěchujte je opravdu pořádně, skoro by se chtělo říct k prasknutí. Samozřejmě jednotlivé listy muchlejte. Špička povolí. Čekstajl připomíná, že tenhle trik funguje i na vysoušení bot, když v nich extrémně zmoknete.

Číslo dvě. Masírujte své boty. Neboli naneste na ně balzám. Nechte ho trochu zaschnout a opravdu krouživými pohyby masírujte. Kůže změkne.

Výsadek v městské džungli. Aktuální trend velí volit boty inspirované bojovými jednotkami, jak ukazuje aktuální kolekce Prady. Třeba včetně kapsiček na bojové pomůcky. V městském prostředí tam zřejmě místo granátů patří třeba mobily.

Číslo tři. Fénujte je. Postup je podobný. Na špičku boty naneste balzám (vážně už i na boty jsou balzámy, nejen krémy), nechte lehce zaschnout a pak nepříliš silným proudem horkého vzduchu fénujte. Efekt je podobný jako v případě masáže, jen se doporučuje vždy několik minut po fénování boty „rozcházet“ (k tomu je ideální si vzít tlusté ponožky, aby vás to tolik nebolelo).

Číslo čtyři. Požijte kladivo. Asi nejdrsnější z rad. Patu překryjte ručníkem a skutečně do paty boty tlučte (asi ne úplně vší silou). Kladivu prý tvrdost kůže neodolá. Ten ručník (fanoušek Stopařova průvodce po galaxii jistě plesá) je tam proto, abyste kůži nepoškodili.