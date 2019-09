Z druhé ruky. Vsaďte na džínovinu nebo kůži, ty věkem ‚zrají‘ do krásy

Šaty, které, už jednou někdo nosil. Tak není div, že se cítím poníženou, když nemám žádnou věc nepoužitou.

Tak by se dal volně přeložit text písně Second Hand Rose ze slavného muzikálu Funny Girl, v jehož filmovém zpracování zářila v roce 1964 Barbra Streisandová. Dívce v písni říkají zkrátka „Růža z druhý ruky“, protože všechno její oblečení i vybavení domácnosti je ze „second handu“, který notabene provozuje její tatínek.



Filmová Fanny Briceová, což byla hvězda americké kabaretní scény na počátku minulého století, v jednom ze svých nejslavnějších songů poukazuje na svou chudobou způsobenou nedostatečnost. Dnes by byla naopak ikonou módní scény. Jak nedávno Čekstajl popsal, je móda takzvaně z druhé ruky na vzestupu. Neustálý tlak na „etičtější“ přístup k produkci oblečení má vlastně jediný cíl. Aby z výrobních linek nevypadávaly tuny a tuny nových „hadříků“, které si vezmeme jednou a pak už nikdy.



Žít „Růža z druhý ruky“ dnes, byla by jistě tváří aktuální kampaně charitativní organizace Oxfam, bojující s nerovností. Vyhlásila totiž „secondhandové“ září. Neboli výzvu ve stylu „movemberového“ listopadu, kdy si mají muži nechat růst knír na podporu boje proti rakovině varlat. Tentokrát to má být nákupní detox. Aneb do šatníku, botníku a dalších skříní ukrývajících ošacení a doplňky nemá přibýt ani jeden nový kousek z obchodu. Netýká se to ale pořízení něčeho, co už někdo odložil.

Myšlenka je jednoduchá. Na světě je dost kvalitních kousků (často mnohem kvalitnějších než v rychloobrátkových řetězcích), které zbytečně zahálejí. Dokonce k tomu Oxfam nabízí návod, jak správně nakupovat v second handech. Namátkou: je dobré vědět, co hledáte, jinak vás nabídka zavalí. Hledejte něco opravdu starého. To totiž vydrželo už roky a taky se dříve šilo kvalitněji. Vyplatí se vsadit na džínovinu nebo kůži, ty věkem „zrají“ do krásy.

Září není vybráno náhodou. Je to klíčový měsíc fashion průmyslu. Právě zářijová vydání lesklých módních magazínů jsou ta nejtlustější, s nejvíce lákadly a nejhmatatelnější snahou nastolit nové trendy, které se budou dobře prodávat. Největší pozornost tentokrát k sobě připoutala v tomto směru britská verze časopisu Vogue. Jeho hostující šéfredaktorkou se totiž stala vévodkyně Meghan a vsadila na ženskou sílu, když obálku zdobí patnáct obličejů dam, jež mění svět (šestnácté políčko je vlastně zrcátko, protože svět může změnit přece každý čtenář). A mottem je pak titulek „Síly pro změnu“.



V tom se kupodivu Vogue i Oxfam shodnou. I Oxfam chce najít sílu změnit přístup k módě. Jedině snad, abychom se v příběhu vrátili na začátek, s písní z Funny Girl by se dalo souhlasit v tom bodě, že manžel by z druhé ruky býti nemusel.