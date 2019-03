Za práva kentaurů. Oscaři jsou prostě jen pobavení pro masy

Přehlídka rób na Oscarech je velkolepá podívaná, ale ve výsledku jen snový svět, varianta gladiátorských zápasů – prostě pobavení pro masy. Proto se Čekstajl většinou nezapojuje do tradičních hodnocení, kdo byl nejlépe a kdo nejhůře oblečen. Jeden model ale letos čněl víc, než je běžné. A stojí za to se na něj s odstupem podívat.

Kupodivu jde o oděv, který vynesl muž. Konkrétně herec a zpěvák Billy Porter. Aktuálně se jeho popularita nese na vlně úspěšného seriálu Pose z prostředí travestie v 80. letech. V tomto duchu se nesou jeho outfity na rozličných společenských událostech posledního roku s vrcholem právě na Oscarech.

Vynesl róbu od Christiana Siriana, která do pasu vypadala jako klasický pánský smoking a od pasu dolů to byla obří plesová sukně z těžkého černého sametu řádně vyztužená krinolínou. Výsledný look snad nejtrefněji popsal Sydney Morning Herald: že broadwayská hvězda připomínala ponejvíce bájného kentaura. Jen tentokrát trup muže nevystupuje z koňského těla.

Zjevení muže ve velké večerní vyvolalo obří poprask. Mimochodem zrovna tento model byl velmi umírněný oproti tomu, co už Porter zvládl prezentovat. Na ceny Afidorazil třeba ve zlatavě žluté saténové róbě. Na Zlatých glóbech byl zase ve vyšívaném obleku a především obřím saténovém plášti se sytě růžovou podšívkou. A dalo by se ještě pokračovat…

A přitom ti, co jsou pohoršeni, se rozčilují zbytečně. Nejde o nějaký nový trend pánské módy, ohrožení maskulinity nebo snad další krok ve smývání hranic mezi mužským a ženským světem na poli módy. Sám Porter uvedl, že pro něj šlo o politické vyjádření. O to, že každý má právo projevovat své já, jakkoliv chce. Chtěl tím navíc ukázat, že řeči o toleranci k odlišnosti třeba právě LGBT komunity, jejímž je Porter hrdým členem, jsou často jen plané řeči. A navíc že vnímání maskulinity je jakýsi zakořeněný a trochu pomýlený koncept.

Aneb muži v dějinách dost dlouho nosili sukně a suknice, ostatně řekněte Skotům, že jsou zženštilí. Plus zpochybňuje někdo mužnost Jasona Momoy (pro milovníky Hry o trůny khala Droga) jen proto, že se na Oscary vydal v sametovém starorůžovém smokingu s gumičkou stejné barvy kolem zápěstí? Ostatně povšimla si toho i Helen Mirrenová, která s ním předávala cenu, a poznamenala, jak je skvělé, že žijeme v časech, kdy „havajský bůh a hodně zralá Angličanka mohou přijít ve stejné barvě“.

Nejpozoruhodnější na celém příběhu je pak nakonec návrhář, kterého Porter oslovil. Jakkoli tolerantně se tváří v posledních letech módní průmysl k rozmanitosti lidských těl a nápadů, co nosit, nakonec se bojí vyčnívat. Ne tak Siriano. S Porterovým nápadem hned souhlasil. A svůj věhlas v Hollywoodu si vybudoval díky tomu, že na jednu premiéru v roce 2016 bez problémů (a mimochodem fantasticky) oblékl Leslie Jonesovou. Herečka, která nemá postavu velikosti 32 a méně, si pak postěžovala, že byl jediný, kdo byl ochotný jí něco navrhnout.

Tolik k toleranci, když nepasujete do škatulek. Čekstajl má proto nad modelem Billyho Portera ve výsledku jedinou otázku. Jak se s tímhle vypořádal u pisoáru?