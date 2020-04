Zavřená kadeřnictví. V ulicích to teď vypadá, že přichází Jesus Christ Superstar revival

Jsem z generace, která si pamatuje první nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar v Česku. A tudíž i to, jakými idoly tehdy byli vlasáči Kamil Střihavka a Dan Bárta. Taky jsem si kvůli tomu zkoušel nechat narůst dlouhou hřívu, ale tak nějak to nevypadalo podobně a ani můj zpěv to kupodivu nevylepšilo. Když jsme teď s kolegy rozebírali, jak se vypořádáme s už měsíc a ještě měsíc uzavřenými kadeřnictvími, první co mě napadlo, bylo: Přijde Jesus Christ Superstar revival.

Světové asociace kadeřníků to vidí dost podobně. Nové katalogy módních účesů se hemží vlasovými kreacemi, které v českém prostředí pamětníci nazývají „na máničku“. Motto je jasné. Delší vlasy a co možná nejdelší bezúdržbová doba. Nikdo totiž neví, kdy se podobná situace, že udeří koronavirus nebo jiná breberka, naskytne znova.

Home office v pyžamku. Dbejte rady Bridget Jonesové, prádlo si měňte každý den Aktuální stav totiž nachytal pány, kteří o sebe pečují, tak trochu v nedbalkách. Muži samozřejmě nikdy nebudou chtít přiznat, že o sebe pečují více než ženy, nesedělo by to přece k tomu, že jsou chlapáci. Ale když vláda zveřejnila datum, kdy budou moci holiči, kadeřníci a barbeři moci otevřít, objednávky pršely a převažovali pánové. Dosavadní trendy totiž vedly k tomu, že muži byli ve vlasových salonech častěji než dámy. Na milimetr přesně zastřižené linie vlasů, nenápadně vyholené pěšinky a další prvky pečlivě obhospodařovaných vlasů žádaly návštěvu nejméně jednou za čtyři týdny. Ženy si přitom vystačí s průměrem okolo osmi týdnů.

A to je jen jeden příklad, jak jsou – dnes tedy nepřistřižení – pánové přistiženi při tom, že jim na vzhledu záleží víc, než by přiznali. Když jsme zmínili nedbalky… Velkým, ale opravdu velkým hitem je tvarovací prádlo. Znáte ho jistě ze série s Bridget Jonesovou. V prvním díle vybírá stahovací kalhotky, které jí mají pomoci obloudit krásného šéfa. V druhém díle ji pak stahovací body má dostat do o číslo menších šatů. Tvarovací prádlo Tytéž triky ovšem využívají i pánové. Tvarovací trika a tílka zatahují špíčky, které se nepodařilo odbourat v posilovně (nedaří se to zvlášť, když se vám tam nechce anebo jsou fitka zavřená, že). Navíc nošení těchto „vizuálních pomocníků“ přestává být i v mužském světě úplné tabu. Tedy přiznání, že něco takového používáte. Před dvěma měsíci vykasal v jedné show svrchní část oděvu herec Jason Biggs (to je ten, který si v komedii Prci, prci, prcičky pohrával s jablečným koláčem) a hrdě ukazoval stahovací tílko. „Dává mi to určitý pocit sebedůvěry a kromě toho mi to pomáhá lépe držet tělo,“ uvedl.

Doba náhubková. Není marné si zvyknout, že v rouškách můžeme být i šik A jen tak mimochodem, tvarovací prádlo se u pánů neomezuje na horní polovinu těla. Spodky vylepšující nedostatečně vysportované hýždě nejsou novinkou. Stejně tak existují promyšlené střihy, které mají vylepšit vizuální efekt zepředu.

A pokud to chcete vyjádřit čísly, pak vážně nejde o žádný zanedbatelný trh. Podle odhadů bude jeho hodnota v roce 2024 dosahovat 6,4 miliardy dolarů. Zkrátka naše touha zdát se lepšími, než jsme, je téměř k nezaplacení.