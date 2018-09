Ztroskotání na etiketě. Co znamená black tie a proč se Češi oblékají jako burani?

Společenskou akcí diktovaný dress code neboli vyžadovaný oděv se zatím v českých podmínkách zdá být tak šíleným útesem, že by na něm ztroskotala i loď argonautů, kteří jinak zdolali kdejakou nástrahu. Zlepšuje se to, to Čekstajl přiznává. A rád. Ale pořád tu narážíme buď na nevzdělanost, nebo ignoranci. V prvém případě se s tím dá něco dělat – dovzdělat se. V druhém je to složitější, protože „když vím, ale stejně na to peču“, jde spíš o zakořeněné buranství.

Zřetelné to bylo minulý týden na slavnostní premiéře znovuobnoveného velkomuzikálu Fantom opery. Nákladnou show k nám přivezl producent František Janeček a na pozvánky pro hosty pečlivě vepsal, že se po nich vyžaduje dostavit se v „black tie“. A na červeném koberci defilovali pánové v odpoledních oblecích (v tom lepším případě), s povolenými pletenými či běžnými kravatami nebo mladí umělci v teniskách ke smokingovému saku. Dámy docela často sahaly po šatech koktejlového (ano, je to jiný dress code) typu, sportovní bundičky nebyly výjimkou.



Na druhou stranu, jak stojí výše, zlepšuje se to. Takže ti, kdo požadavku doktora Janečka dostáli, nebyli úplně výjimkami. Co tedy ta „černá kravata“, jak by se dal kód na pozvánce otrocky přeložit, znamená?

Pro pány je to velmi jednoduché. Chce to smoking. Smoking je ten černý oblek, který má sako se sametovými nebo saténovými klopami a má trochu jiný střih než sako obyčejné. Nosí se k němu bílá smokingová košile (často má nabíranou náprsenku a stojáček s malými křidélky límečku). Patří k němu motýlek, v tomto případě ideálně černý. A lakýrky. Dá se samozřejmě lehce experimentovat s barvou smokingu, ale pokud nejste skutečně excentrický umělec typu Varhana Orchestroviče Bauera, nebuďte příliš odvážní. Pochval by se dalo udělit několik. Hostitel, který jinak samozřejmě žádným sexsymbolem nebo módní ikonou s ohledem na zralý věk těžko bude, zkrátka nezůstal v předpisovém odění osamocen.



Pro dámy je to příležitost vynést velkou večerní. Spíše konzervativnějšího typu. Neboli když hluboký dekolt, tak ne vysoký rozparek a naopak. Starší poučky dokonce radí tmavé barvy. Lem šatů sahající pod koleno je na hraně, ale dá se přivřít oko. Nad koleno je to už faux pas. Pak malá psaníčka, ideálně uzavřené boty a punčochy (ale na tom už se také tolik netrvá). I zde se některým dámám velmi dařilo. Třeba Haně Zagorové (viz foto).

A jen pro doplnění. V poslední době je stále oblíbenější „oděvní kód“ creative black tie. Ten popouští uzdu fantazii a dovoluje řadu experimentů. V tu chvíli by těm mladým umělcům tenisky ke smokingu prošly. Dámy mohou sáhnout po mnohem excentričtějších róbách. Pánům se povolují motýlky roztodivných barev a provedení. Ale vždy tam musí zůstat základ hodně slavnostního oblečení. Tak s chutí do toho, užijte si počínající sezonu různě slavnostních premiér.