Zvonáče se vrací. Muži v nich prý působí ‚vyfintěně‘, dovolit si je ale může jen Lenny Kravitz

Mysl každého z nás si pracuje po svém. Psychologové rádi zkoumají její stav na základě asociací. A ty moje bývají občas dost komické. Takže když se řekne kalhoty do zvonu, vybavím si scénu z filmového muzikálu Mamma Mia!, kde Meryl Streepová a její kamarádky Julia Waltersová a Christine Baranská klopýtají na obřích platformách ze svého retro vystoupení a kolem nohou se jim motají tak široké nohavice, že čekám, kdy se jim zašmodrchají kolem kotníků.

Právě tenhle obrázek se mi začal odehrávat před očima při zkoumání aktuálních kolekcí předních módních domů. Je totiž jednoznačné, že zvonové kalhoty slaví svůj comeback.



A to již několikátý. Prvně se objevily zřejmě někdy v 19. století u námořníků. Jejich jednoznačnou předností totiž pro „mořské vlky“ bylo, že se dají snadno ohrnovat, když je třeba sestoupit do vln. Jistou popularitu si pak znovu vydobyly někdy ve dvacátých letech. A jejich jednoznačným zlatým věkem byla 70. léta minulého století, kdy do zvonu byly snad i montérky.

Silueta v pase a na stehnech upnutých nohavic, které se od kolen směrem dolů rozšiřují, má své nesporné výhody. Nohy se opticky prodlužují díky tomu, že lem nohavice může být níž (když je dost široká, pojme celou botu), než je tomu u úzkých, cigaretových kalhot. A optický klam funguje ještě jednou. Neboli širší základna umenšuje pozadí.



Je tu ale také nevýhoda. Široká nohavice spadající až na zem se odírá a zachycuje za paty. Tak pozor na to, až se rozhodnete, že tento trend přijmete za svůj.

Pán zvonů. Na odkazu na 70. léta má celoživotně svou image vybudovanou Lenny Kravitz. Ultra upnuté kalhoty kolem hýždí, které se rozšiřují do zvonu, opouští jen sporadicky. Ale pozor, Kravitzovo kouzlo spočívá v tom, že dokáže mužně vypadat i v původně dámských kalhotách. To nevyjde každému.

Možností, zejména pro pány (dámskou módu kalhoty alespoň částečně do zvonu v podstatě nikdy neopustily), kde se staronovým trendem inspirovat, je celá řada. Podle deníku Guardian to začalo na počátku roku přehlídkou letošní podzimní kolekce Givenchy. A módní show v průběhu dalších měsíců určené už pro sezonu 2020 to potvrdily u značek Celine, Gucci i Versace.

Útok na tepláky

Proč je najednou znovu „in“ mít nadměrné množství látky od kolen dolů a vypadat jako John Travolta v Horečce sobotní noci? Lesklé magazíny v tom vidí snahu ukončit éru teplákového desetiletí. Zvony prý budí dojem, že se muž chtěl „vyfintit“ a nesáhl rovnou po obleku. Čekstajl pak dodává, že když zvon začne zavčas, o dost lépe se v něm skryje křivá noha.

A ještě douška. Čekstajl za normálních okolností brojí proti různým formám ostrakizace na základě věku. Ale přece jen u tohoto módního trendu se domnívá, že by měl být přenechán mladším ročníkům.

Druhá rychlá asociace (abychom se vrátili oklikou na začátek článku) patří bonusovému materiálu muzikálu Mamma Mia!. Tam se ve třpytivých overalech s nekonečně širokými zvony zjeví Pierce Brosnan a Colin Firth. A eufemisticky řečeno, jejich nepopiratelnému zralému šarmu ve zvonech odzvoní.