Mládí vpřed. Na rudém koberci ve Varech kromě klasických hvězd zazářila i nová vlna

Vycházející star českého filmu, herce Oskara Hese, který letos exceloval v seriálu Král Šumavy, uvidíme na podzim jako jednoho z Mašínů ve filmu Bratři. Na 57. ročník filmového festivalu v Karlových Varech se ovšem dostavil převlečen za toreadora. Hesovy černé kalhoty se smokingovým pásem a krátké sáčko s třásněmi pocházejí z dílny uvědomělé značky On the boat. Její zakladatelka Jana Horejšová myslí kromě trendů i na přírodu a k výrobě oblečení používá výhradně upcyklované materiály.

S kompletem velmi mužným se Hes nakonec nazul do černých futuristických polobotek. Slušelo to i jeho partnerce, která v bílých šatech z madeiry a s čelenkou ve vlasech působila jako víla. Pohledná dvojice by se jen mohla příště domluvit a na společenskou událost se více sladit. Jeho ultra moderna a její něžná romance totiž k sobě příliš neladí.

Za elegána romantického a přitom velmi současného byl na zahájení filmového festivalu režisér Matěj Chlupáček, z jehož karlovarského outfitu by si mohli vzít aspoň špetku inspirace i další páni. Filmař s plnovousem se v minulosti podílel na seriálu Zrádci a nyní na festivalu uvedl svůj celovečerák s názvem Úsvit. Při této příležitosti odmítl kráčet v černobílém davu a vystoupil v nádherném pudrově růžovém obleku z dílny francouzského oděvního domu Dior. Jde o dvouřadý model z vlněného kepru s velmi zajímavým detailem, a sice odepínatelnou šálou, která vede pod klopami, a její cípy s rukávovými knoflíky volně splývají.

Chlupáčkův oblek vytvořil kreativní ředitel značky Dior, Kim Jones, a je součástí aktuální kolekce pro jaro a léto 2023. Něžný odstín není v tomto případě náhoda, odkazuje totiž k milovanému domu Christiana Diora ve francouzském Granville - v růžovém domě strávil návrhář své dětství a jeho milovaná matka pěstovala v přilehlé zahradě růže. Navíc režisérovo propracované sako je krásnou ukázkou designérského umu Kima Jonese, který mistrně přepracovává podobu klasického pánského obleku.

Radost pohledět byla též na Elišku Křenkovou, která ve šmrncovním mikádu hraje hlavní roli v již zmiňovaném Chlupáčkově filmu Úsvit. Ať už se herečka objevila ve Varech při jakékoliv příležitosti, vždy vypadala skvostně. Z celé její garderoby vyzdvihněme róbu od oděvní designérky Hany Zárubové, s níž Křenková spolupracuje dlouhodobě. Šaty s vlečkou a vysokými rukavičkami v zářivě modré barvě bychom mohli mít za zdařilou parafrázi na legendární model „Modrá laguna“, jak byly sociálními sítěmi pokřtěny plachtové šaty Jitky Čvančarové z roku 2021.

Letošní Vary sice ještě neskončily, ale už teď je jasné, že seznam filmových tvůrců, ke kterým mohou módní fanoušci v dalších ročnících upínat zrak, se značně rozšířil. A je velmi osvěžující, že je mezi nimi i několik mladých gentlemanů.