Homo covidus. Pánské týdny módy hlásají, že sláva tepláků vyhasíná

Čekali jsme trio tepláky-tenisky-péřovka a místo toho přišel elegán. Poslední týdny módy, odhalující pánské kolekce pro příští zimu, překvapily v mnohém. Fashion weeky v Miláně a Paříži, které se udály v plně digitální podobě, představily muže milujícího své pohodlí a hýčkajícího si svůj klídek. Ale pokud jste stejně jako Čekstajl očekávali trička s nápisem „vakcínu všem lidem na celém světě“ nebo „kašlu na karanténu“, museli jste žasnout.

Náladu z módních defilé trefně vystihuje citát, který návrhář Demna Gvasalia ze značky Vetements nechal natisknout na kapsu jednoho ze sak: „Pokud je dnešek nejhorší den tvého života, pak věz, že zítřek bude lepší.“ Linky naděje a lepších zítřků se drželi i ostatní, ať už to byl dům Fendi, Prada, Hermes nebo Ermenegildo Zegna. Společně stvořili člověka, který si prošel pandemií, ale vstává poučen a připraven začít žít znovu, i když trochu jinak.



Pánské týdny módy totiž prohlásily, že sláva tepláků pohasla. Namísto chlapíka, který vyrazí ven maximálně s košem k popelnicím a zase zpátky, vyšel na molo Muž! Muž v obleku a trenčkotu, muž gentleman. Ovšem nikoli kristiánovského střihu! Mužství bude na sklonku roku 2021 úplně jinde. Ano, homo covidus zná moc dobře své pohodlí a odmítá se ho vzdát, ale také zažil týdny izolace, měsíce práce z bytu a sterilní setkávání se na displeji telefonu. A po tom všem chce konečně žít!

Zapomeňte proto na kravaťáky upnuté ve fit slim oblecích. Dejte sbohem košilím střiženým tak, že jste je po tučném čtvrtku nemohli dopnout. Pánové, připravte se, oblek mění fazónu! Je konec oblekům ve stylu Hediho Slimane, které odkrvují lýtka a Karl Lagerfeld kvůli nim musel zhubnout čtyřicet kilo, aby se do nich vůbec napasoval. Podle posledních přehlídek bude oblek velmi volného, až pyžamového střihu. Saka a kabáty konečně nabídnou pohodlí, které muži doposud znali jen ze svého županu. Postpandemická móda je k mužům ohleduplná a nabízí bezmezný komfort. Pánské kalhoty budou totiž pohodlně široké, namísto těsného opasku je stahuje jen měkká šňůrka a košile dosahují i šatové délky.



Návrháři navíc do pánského šatníku zařazují nečekané svršky. Populární kratochvíle otužování v zamrzlých rybnících snad inspirovala designéra Driese van Notena, značku Loewe i MSGM k obléknutí postpandemického muže do kraťasů – ano, do krátkých šortek na podzimní a zimní sezónu. Jejich nohavice jsou extrémně široké a kouká z nich jen holé chlupaté lýtko ve výrazných vysokých ponožkách. Ovšem nezoufejte, vy neotužilí a zimomřiví, dům Prada a návrhář Rick Owens do vašich skříní přidávají podvlíkačky, které lze unosit ať už pod zmiňovanými šortkami nebo jen tak pod dlouhým kabátem. Takové epesní pestře vzorované jégrovky se prý v sezoně podzim/zima 2021 nebudou schovávat, ale jejich strakatý dezén by se měl nechat všem na očích.

Nu, snad bychom některé trendy nemuseli brát doslova. Podvlékačky ať se klidně ztratí v módním kolotoči. Ovšem na střihové uvolnění ve formální pánské módě? Na to se Čekstajl těší nesmírně.