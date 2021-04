Kabelka, co sluší všem. Jak si značka Guess chtěla ukrojit trocha slávy

Americká módní značka Guess si na konci března zavařila na problém, když její nová obdélníková taška nápadně připomínala slavnou kabelku Telfar. Jen zkuste najít deset rozdílů – dvě kabelky z veganské kůže s dvojitým uchem, které odlišuje jen logo s jiným písmenem. Je asi logické, že si Guess chtěl ukrojit trocha slávy z nejžádanější kabelky současnosti.

Je snad i pochopitelné, že Guess chtěl svým zákazníkům nabídnout podobnou tašku, o níž básní i moderátorka Oprah Winfreyová. Jenomže k okopírování si tentokrát americká luxusní značka skutečně nevybrala dobrou předlohu.



Telfar je totiž mnohem víc než taška, po níž všichni touží. Telfar Clemens, návrhář liberijského původu, založil svou oděvní značku již v roce 2004. Spolu s byznysovým partnerem Babakem Radboyem vytvořili nejen první módní unisexové kolekce, ale také ojedinělou kabelku. Sami tvůrci se netají tím, že pro její prototyp vzali míry obyčejné papírové tašky z nákupáku.

První model vyrobili již v roce 2014, zásadní moment ale nastal o tři roky později, když za ni získali prestižní cenu CFDA/Vogue Fashion Fund Awards. Výhru 400 tisíc dolarů tehdy vložili do dalšího vývoje telfarky. Rozšířili barevnou řadu, vyrobili další velikosti. Dnes ji nabízejí ve třech rozměrech. Mini verze přijde zákazníka na něco přes tři tisíce, maxi varianta stojí téměř šest tisíc korun.

Podle sídla značky se telfarce přezdívá Bushwick Birkin. Našli byste ho v Brooklynu, v části typické pro přistěhovalce a dělníky. Skalní fanoušci populární kabelky se rekrutují z řad kreativců, lidí tmavé pleti a LGBT komunity. Milují ji zejména proto, že je v povrchním módním světě opravdovou výjimkou.

Nejžádanější kabelka současnosti. Návštěvnice milánského týdne módy s nejmenší variantou slavné tašky Telfar.

Zatímco luxusní domy se předhánějí, kolik tlustých, starých, zrzavých nebo předělaných lidí nafotí do svých kampaní, zakladatelé značky Telfar jsou sami těmi, kterých si módní svět dlouho nevšímal. Sami moc dobře vědí, jaké to je patřit mezi přistěhovalce, mít tmavou barvu kůže nebo jinou sexuální orientaci. A tak jako bohaté paničky touží po kabelce Birkin z krokodýla, obyčejné holky a kluci touží po telfarce. Její sláva ale už dávno překročila hranice New Yorku. Protože je finančně dostupná, hodí se ke všemu a sluší úplně každému, nosí ji módemani na Instagramu, celebrity ji vynášejí na červený koberec a e-shop značky Telfar věčně hlásí VYPRODÁNO.

A jak to dopadlo s kopírkou od značky Guess? Inu, fanouškovská základna kabelek Telfar zaúřadovala a na sociálních sítích nenechala na protivníkovi nit suchou. V komentářích jej označili za další luxusní značku, která jen neurvale krade nápady mladým a progresivním tvůrcům. Načež se americký výrobce ohradil, že rozhodně nechce stát kabelkám Telfar v cestě, a své tašky stáhl z prodeje. Z této nepříjemné eskapády tak nakonec návrhář Telfar Clemens mohl jen získat, neboť se zase jen rozšířilo povědomí o jeho kabelce s velkým T. Otázkou už jen zůstává, jak dlouho bude její hvězda zářit, než kvůli nízké ceně a snadné dostupnosti pohasne.