Macatý plastový prsten jako nástroj, jak získat na důležitosti

Stačilo, aby básnířka Amanda Gormanová při svém přednesu mávla pravou rukou a vynesla tak definitivní rozsudek nad koncem módní minimalistické bižu. Její zlatý prsten, který si nasadila u příležitosti jmenování Joeho Bidena do úřadu, nebyl z nejskromnějších. Šperk ve tvaru klícky se zpívajícím ptáčkem vyrobila americká značka Of Rare Origin a jeho cena dosahuje v přepočtu 28 tisíc korun.

Nejde tu ovšem o cenovku jako spíše o vyznění. V době, kdy jsou vyhlídky na vývoj epidemiologické situace den ode dne černější, upíná módní svět svůj zrak ke šperkovému trendu, nad nímž se objevila duha tak jasná, až z ní bolí oči. Jsou to kulaté i hranaté, barevné a třpytivé, s kameny i bez nich, ale vždy – masivní prsteny. Jejich ryzost byste napočítali na přesných nula karátů, neb jsou vyrobeny z čistého plastu.



„Plastic is fantastic!“ je ovšem heslem španělské značky La Manso, kterou založila pětadvacetiletá designérka Adriana, a v trendu těchto infantilních klenotů vytvořila pojem. Její prsteny stojí do 70 eur a místo v plyšové krabičce je zákazníkům posílá navlečené na gumovou rukavici. V takto lákavém balení si je objednaly i ženy, jejichž šatníky a klenotnice ovlivňují, co si později oblečeme také my. Nepřehlédnutelnou bižuterií se tedy pyšní top modelka Bella Hadidová i zpěvačky Miley Cyrusová či Dua Lipa.

Čekstajl připouští, že takové šperky vypadají jako vystřelené z pouti, jako vypadlé z automatu na žvýkačky. Kromě jedovatých barev jsou v nich navíc často třpytky či blýskavé hvězdicovité flitry. Ale jejich výhodou je, že takové klenoty vás nezruinují. Vždyť podobný pouťový prstýnek můžete pořídit třeba za cenu jedné kávy. Nebo pro něj můžete sáhnout do šperkovničky vaší malé dcery, vnučky či neteře. Ale jeden vám zřejmě stačit nebude, neboť jak nositelky přiznávají, tyto cukrkandlové poklady způsobují těžkou závislost.

Říkáte si, že jste už přece dávno odrostli šperkům ve žvýkačkových odstínech. Že se nehodí k vašemu věku, že neladí k vašemu postavení? Ano, je to kýč. Ano, je to dětinské a možná byste si jej nasadili jen v případě, že by vám bylo jedenáct, nosili jste princeznovské šaty a kouzelnou hůlku. Jenomže kdy jindy se oblékat jakoby každý den byl malým svátkem, když ne teď? V době, kdy jsou vyhlídky na život v normálu v nedohlednu?

Navíc takový macatý plastový prsten může být též výborným nástrojem, jak získat na důležitosti.

Zatímco vaši kolegové si ke skupinovému videohovoru obléknou šedé tričko a sednou si před neutrální bílou zeď, aby neodhalili příliš ze svého neuklizeného příbytku, vy zazáříte jako Arabela s duhovým prstenem.

A to se vsaďte, že jakmile s ním máchnete před obrazovkou, všichni oněmí.