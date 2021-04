Matka punku se do důchodu nechystá. Vivienne Westwoodová oslavila 80. narozeniny a stále brázdí Londýn na kole

Královna bezprostřednosti a dáma britského impéria oslavila před pár dny osmdesáté narozeniny. Módní návrhářka Vivienne Westwoodová je už babičkou s prošedivělými vlasy, ale její zápal pro módu, ochranu přírody a elán stále brázdit Londýn na kole je obdivuhodný.

Dnes je až udivující, že se ve svých sedmnácti letech zapsala do kurzu šperkařství. Záhy jej ale vzdala, protože si neuměla představit, jak by jako dcera skladníka mohla prorazit v uměleckém světě. Namísto módě se oddala učitelství a provdala se za Dereka Westwooda, učně v továrně na vysavače. Manželství ovšem skončilo, když se Vivienne zamilovala do Malcolma McLarena, budoucího manažera hudební skupiny Sex Pistols. Příjmení svého prvního muže se ale už nikdy nevzdala.



McLaren měl na Westwoodovou zásadní vliv. Společně otevřeli obchod s oblečením, nad nímž visel vývěsní štít s nápisem SEX a na adrese King’s Road 430 stojí dodnes. Cesty tohoto páru se sice později rozdělily, Vivienne ale v módní tvorbě pokračovala bez Malcolma a z punkerky nikdy nevyrostla.



V 90. letech objevila módu 18. století – princeznovské róby, korzety, honzíky. Hra Westwoodové na královský dvůr ale vždy měla příchuť vzdoru. Když navrhla zářivě modré šněrovací boty na podpatcích vysokých více než dvacet centimetrů, tehdy začínající modelka Naomi Campbell se v nich skácela k zemi. Její pád, při němž manekýna neztratila úsměv na tváři, stejně tak jako Westwoodové nenositelná obuv jsou dnes kultovní. Stejně jako chvíle, kdy pro kolekci Erotic Zones poslala na molo Kate Moss nahoře bez, olizujíc nanuka s čokoládovou polevou, v sukénce tak krátké, že ji snad ani nebylo třeba.

Mnohé možná překvapí, že se tahle provokatérka těší titulu dámy. Pro Řád britského impéria si asi před třiceti lety přišla do Buckinghamského paláce ve velmi decentním šedém kostýmku. Svou sukni dlouhou po kotníky ovšem před fotografy roztočila tak vysoko, až dala všem objektivům na odiv, že pod sukní má jen silonky. Pouze silonky.

Po roce 2000 se nechala Westwoodová slyšet, že móda už ji nezajímá a její prioritou se staly klimatické změny. Kolekce ovšem navrhuje stále, jen je používá jako prostor pro své manifesty. Neváhá své myšlenky vytisknout a přišpendlit je jako plakát na oblečení. Ať už ji pálí politická hesla, sociální problémy, ochrana přírody, nebo věznění Juliana Assange. Loni se pro něj neváhala zavřít do obří ptačí klece a v kanárkově žlutém obleku mu vyjádřila podporu.

Westwoodovou by bylo jednoduché odsoudit jako protivnou rozcuchanou bábu, která by si ve svém věku měla raději uvařit čaj a sednout si ke štrikování. Svět módy je ale na další Vivienne velmi chudý. Zatímco ostatní návrháři chodí v černém vytahaném tričku a černých kalhotách, protože jsou z módy unavení, Westwoodová nosí oblečení své značky – šaty, korzety, často i vysoké podpatky. Její aktivismus není marketingová póza, ale přesvědčení. Jen zhlédněte dokument Westwood: Punk, Icon, Activist, v němž vypráví, jak strávila dvě hodiny se svým marketingovým týmem a z rozhovoru si odnesla jediné – že opravdu netuší, čemu se tihle lidé věnují.

Svým názorům je tato upřímná dáma oddána i ve dnech svých narozenin. Místo uspořádání velkolepé párty nechala na billboardech Piccadilly Circus promítat desetiminutový snímek Do Not Buy a Bomb, v němž upozorňuje na obchod se zbraněmi a znečišťování planety. Na závěr vyzvala publikum, ať „říká svým dětem pravdu“.