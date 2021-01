Střídmá a elegantní Kate? Módní bagančata dohnala i vévodkyni

Jak byste popsali garderobu vévodkyně Kate? Klasická, střídmá, elegantní? Takové jsou určitě všechny její volby večerních rób, šatů s kolovou sukní i kalhot do pasu doplněné o halenku s fiží. Když si ale budoucí hlava britského království vyjde mimo palác a červené koberce, jak si ji vybavíte? Úzké džíny, pruhované tričko, nepromokavá bunda Barbour a samozřejmě – jezdecké boty.

Kate Middletonová vlastní pár kožených bagančat od britské značky Penelope Chilvers již dlouhých šestnáct let!



Poprvé jsme na ní kozačky ze španělské přírodně barvené kůže mohli vidět v roce 2004. Byla to jedna z prvních fotografií neznámé přítelkyně prince Williama. Usměvavá bruneta tehdy hnědé jezdecké boty odvážně nakombinovala s krátkou khaki sukní a dlouhým kabátem ve stejné barvě.

Délku sukně odhalující její krásné nohy, plášť ležérně přehozený přes rameno i smělý posez na kempingové židličce si lze dnes na vévodkyni z Cambridge představit jen stěží. Dle pravidel královského protokolu Kate oblíbené kozačky za cenu více než třináct tisíc korun doplňuje spíše o úzké kalhoty. A nosí je vskutku pravidelně. V kožených botách s dlouhými střapečky jsme ji viděli na neformálních vycházkách i na královských turné od Bhútánu po Kanadu.

Při volbě svých outfitů je Kate Middletonová často srovnávána se svou tchyní Dianou. Na rozdíl od zesnulé princezny se ale britská vévodkyně drží klasiky a módní trendy následuje jen výjimečně.

Jenže co se nestalo? Trend jezdeckých bot dohnal vévodkyni a udělal z ní vzorovou předlohu, nejen co se týče toho, jak je nosit, ale že těžkou vysokou botu by měl mít v botníku každý! Masivní bagančata jsou totiž všude! Do jejich prodeje se pustily značky jako Prada, Bottega Veneta až po lidové H&M.

Místo lepených tenisek návrat pevné boty

Pokud chcete vzít trend robustních kozaček opravdu z gruntu, můžete sáhnout po těch s předimenzovanými tvary – s mohutnou pryžovou platformou a dramatickým zipem po celé délce nártu.

Pokud je obutí tohoto stylu vskutku vaše gusto, určitě vás zaujmou ustřižené gumové traktorky od návrhářů domu Dior, které jako by byly stvořeny pro odklízení následků černobylské katastrofy.

Po královsku je můžete doplnit o jezdecké gatě a kabát z povoskovaného plátna. Anebo s nimi jako náruživý módemani vyrazte v kraťasech a puntíkatých silonkách, dlouhé sukni či třeba ještě odvážněji v romantických šatech. Jezdecké botky jsou hitem sezony a pravděpodobně v nich prochodíme celou zimu.

No není to dobrá zpráva, že se po všech těch polyesterových lepených teniskách do zimy i deště konečně vrací pevná bota s masivní podešví?