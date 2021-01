Načančaný komfort. Letos se v módě potkává přepych s pohodlím

A jako každý rok je to tu zas. Zima teprve začala, ale už jsme znuděni kabáty i šálami a pokukujeme po nových jarních šatech či lehkých blejzrech. Letos ovšem bude nákup odlehčenější garderoby jiný. Pravděpodobně budeme muset oželet osahání materiálů na vlastní omak a nakoupíme online. Pandemie toho ale ve světě módy změnila mnohem víc.

Lockdown roztočil prodej oblečení po internetu. Prodejci po celém světě zaznamenali dvoj- až trojnásobný digitální růst, než byli ve světě bez pandemie zvyklí. Ovšem šicími fabrikami, sklady dodavatelů, prodejnami s oblečením se covid prohnal jako uragán a některé tento rok nepřežijí. Ostatně problémy už hlásí americká značka J. Crew, britský provozovatel obchodních domů Debenhams nebo český Blažek.



Podle serveru The Business of Fashion (BoF) si během loňského roku až 40 procent Evropanů nakoupilo méně oblečení kvůli finančním potížím nebo jednoduše proto, že nové ošacení nepotřebovali, když teď doma tráví více času než kdy dřív. Koronavirus zamíchal i naším módním vkusem. Když už do oblečení investujeme, pozorně se díváme na jeho kvalitu, odolnost, ale také na pohodlí a příjemný materiál. Oděv na speciální příležitosti, plesy, večírky a společenské události pro nás pozbyl smyslu.

Tento rok bude těžký. Podle odborníků, které server BoF citoval, se módní průmysl z korony vyléčí nejdříve na konci roku 2022. Ovšem móda a její nakupování lidem chybí, což se ukázalo mezi jarním a podzimním lockdownem. V době uvolnění se totiž zákazníci vrhli do obchodů s oblečením, a prodejcům tak covidové ztráty alespoň trochu vynahradili.



Po tom všem je až nepředstavitelné, že si na jaře opět oblékneme veselé květované vzory, že? Rok 2021 ale bude ve znamení kompromisu – luxus se potká s pohodlím, zlaté sandálky si podají ruku s outdoorovou bundou. Jen se podívejme na módní kolekce pro letošní jaro a léto. Dům Chanel oblékl k haute couture robám legíny, sic blyštivě stříbrné, a Gucci se spojil s americkou značkou North Face. Výsledek jejich kolaborace – macatá péřovka přes květované šaty, s kabelkou místo batohu, to vše umístěné do italských Alp, naprosto rozvířil hladinu internetu.

Tobogán plný zákrutů

Letos se naše touha po pohodlí otiskne také v nákupu kalhot s nohavicemi tak širokými, jako je nosil Fred Astaire. Když už si oblékneme formální kostým, bude celopletený. Košile fit slim zastrčíme hluboko do skříně a budeme si hovět v těch o číslo větších. Papuče prakticky nevyzujeme, budeme nosit pohodlné, měkké nazouváky vystlané plyšem.



Covid ale módu nepřipravil o její rozmarnost, a tak má něco i pro ty, kdo už vytahaných siluet mají dost. Proto nám rok 2021 přinese také odhalené pupíky, děrované průstřihy nebo upnuté kraťasy. A ukazovat se bude i podprsenka pod rozepnutými pletenými svetry, maskulinními saky a průhlednými pelerínkami.

Jednoduše tento rok toho pro nás má připraveného hodně. Bude to tobogán plný zákrutů, nejen pokud jde o trendy a stav oděvního průmyslu. Užijte si jej ve zdraví, ať už se módními trendy řídíte, či slouží jen k vašemu pobavení.