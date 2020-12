Nestyďte se za pohodlí. Tento rok nás naučil nepředstírat, ten příští se budou nosit boty Crocs

Co by si asi pomyslel laskavý čtenář, napadlo mě tuhle při odchodu z bytu. Pohled to byl vskutku nebohý – prestižky, legíny a péřový kabát až na paty. Ovšem nemyslete si, ještě před pár měsíci by se mi z takového outfitu udělalo také nevolno. Jenomže s prvním miminem se vám prostě změní priority. A nedivila bych se, kdyby vás letos potkala větší výzva, než je nespavé nemluvně. Vždyť to byl náročný rok pro nás všechny.

Přišli jste o zaměstnání? Výpověď každou chvíli čekáte? Ztratili jste někoho blízkého? Rozpadl se vám vztah? To je jasné, že nemáte čas ani náladu na nějaké to ladění barev, vychytávání vzorů a čančání se před zrcadlem. Možná váš outfit vypadá stejně uboze jako ten můj. Možná se kvůli tomu obviňujete a cítíte se ještě mizerněji. Za Čekstajl ale radím: nestyďte se za své pohodlí a inspirujte se tím, jak vidí příští rok institut Pantone.

Jak se vrátit mezi lidi. Tepláky jsou známkou porážky, říkával slavný návrhář Lagerfeld Ten každoročně vyhlašuje specifickou barvu pro následujících dvanáct měsíců, čímž ovlivňuje díla designérů nejen z módního odvětví. Pro rok 2021 Pantone zvolil hned dva odstíny – světle šedou a zářivě žlutou. Zní to jako oxymóron, přesto tato dvojice trefně vystihuje, co nás všechny čeká a nemine.

I příští rok totiž bude pro všechny výzva. Budeme se muset z letoška zotavit, mnoho věcí obnovit, přetvořit a mnohdy začít úplně od začátku. Proto si vyhrňme rukávy karanténních pyžam a dodejme si trochu té naděje, optimismu a řádnou dávku odhodlání. Šedý odstín číslo 17-5104, pro který se Pantone rozhodl, má možná stejnou barvu jako vaše oblíbené staré tepláky. A živý odstín žluté je přesně to, co bude váš šatník potřebovat. Ty vytahané gatě totiž nesundáme s posledním dnem v roce. Pravděpodobně v nich strávíme ještě dlouhé měsíce. Je to ale v pořádku, vždyť se z toho všeho potřebujeme vzpamatovat. S restartem oděvu začněme pomalu, v detailech, ať alespoň dáme světu najevo, že na proměně se pracuje. Vezměme si třeba takové boty Crocs. Ano, ty plastové dřeváky s dírami, kvůli kterým by vás v Paříži hnali z každého módního butiku. Módní stylisté jsou totiž přesvědčeni, že rok 2021 bude rokem právě těchto kontroverzních botek. A za pravdu jim dává i módní vyhledávač Lyst. Internetové vyhledávání gumovek Crocs totiž vzrostlo letos na jaře s vrcholící pandemií a každý měsíc se po nich stále shání průměrně 135 tisíc lidí po celém světě. Ano, jsou ošklivé, ale pohodlné. A jestli nás něco končící rok naučil, pak to, že nemá cenu něco předstírat. První týdny karantény nám možná ještě nevadilo tvářit se, že celý pracovní den trávíme v perfektně bílé košili. Teď už o sobě ale všichni víme, že od pasu dolů nosíme něco mnohem méně apartního. Shovívavý módní svět radí: tepláky nesundávejte, jen jim dodejte barevného doplňku. Editoři lifestylových plátků doporučují nebát se zářivě žlutých či růžových crocsek nebo jejich varianty ve svítivě bílé, jakou nosí zpěvačka Ariana Grande. Až k nim jednou místo vytahaných kaťat obléknete barevné oversize šaty či kalhoty s výrazným vzorem, bude to známka, že jste zpět ve formě.