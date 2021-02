Pojďme si hrát na smetánku. Zájem o korzety, empírové šaty a perly roste

Když už to vypadá na konec světa – nepotřebuje někdo růžovou ručně vyšívanou moaré róbu? Tak zavtipkoval při uvedení své kolekce pro nadcházející jaro a léto návrhář Erdem Moralioglu. Jenže žert to byl jen z poloviny. Světové módní vyhledávače totiž navzdory zákazu společenských událostí zaznamenaly od Vánoc zvýšený zájem o korzety a empírové šaty, ale i perlové náhrdelníky či peříčkové čelenky. Co s nimi nakupující dělají? Inu, zřejmě si doma hrají na anglickou smetánku… A to bez legrace.

Šílenství po nóbl garderobě zřejmě způsobil nový seriál Bridgertonovi, který od vánočních svátků vysílá internetová televize Netflix. Dobové drama zfilmované podle literární předlohy Julie Quinnové se velmi rychle stalo jedním z nejsledovanějších počinů v historii Netflixu. A v minulém týdnu se nacházelo na předních příčkách top deseti nejsledovanějších děl i u českých diváků.

Děj seriálu se odehrává v roce 1813 v Londýně při uvedení mladých debutantek do společnosti. Začíná se tak nejen intenzivní honba za manželstvím, ale také velkolepá módní podívaná. Bridgertonovi jsou nejen historické drama. Pro člověka v izolaci má tento seriál vše – krásné herce, intriky, milostnou tragédii, drby, sex a dechberoucí kostýmy. Velrybí ocásek jen naoko. Do módy se vrací tanga vytažená pěkně vysoko Všech osm epizod totiž oblékala kostýmní výtvarnice Ellen Mirojnicková, která za podpory svého týmu vytvořila přibližně 7500 velkolepých kostýmů. Výsledek hýří cukrkandlovými barvami, květinami, kudrlinkami, řasením, peříčky, načechranými rukávy, kamínky a parukami. Hnidopiši se mohou ohradit, že takto móda v 19. století rozhodně nevypadala. Ano, stejně tak jako britský dvůr tehdy neměl tak bohaté zastoupení šlechticů černé pleti ani se na něm netančila mazurka na Thank U, Next od Ariany Grande.

O historickou přesnost v seriálu Bridgertonovi rozhodně nejde. Mirojnicková navíc magazínu Vogue přiznala, že s úpravou tehdejší garderoby se od začátku počítalo, a tak vznikla modernější, excentričtější a skandálnější podoba oděvů, než jaké dámy a pánové v roce 1813 skutečně nosili. Chcete se také točit na parketu jako Daphne Bridgertonová a v pudrově modrém župánku vzdychat u zrcadlové toaletky? Můžete! Oděvní tvůrci totiž už své kolekce pro jaro a léto představili – a někteří z nich se samozřejmě aristokratickou módou též inspirovali. Nejde jen o korzety. Návrhářka Simone Rocha, značky jako Erdem, Loewe, Moschino či Rodarte se mnohdy ponořily do historických románů, v nichž se muži kvůli lásce vyzývají na souboj, a své kolekce pro jaro a léto 2021 plné šatů opulentních tvarů a mašliček zasadily do opuštěných zámeckých sídel, kde vyšňořit se je jediným vytržením z celodenní nudy. Jestli vaše panelákové tři plus jedna ani zdaleka nepřipomíná rozměry rezidence Clarence House, nevadí. Hru na krásné a bohaté zvládnete i v takzvaných nap dress, což je oděv s naducanými rukávy a splývavou siluetou připomínající viktoriánskou noční košili. Popularitu si získal kvůli karanténě, díky seriálu Bridgertonovi tu ale tento úbor, v němž vypadáte dobře, i když lenošíte, zůstane stejně jako covid-19 – déle, než bychom kdy čekali.