Velrybí ocásek jen naoko. Do módy se vrací tanga vytažená pěkně vysoko

Může se vám to líbit, může vás to znechutit, každopádně časy, kdy se spodní prádlo nosilo výš než kalhoty, je zpět. Pamatujete na rok 2000, kdy ženy s dědičkou Paris Hilton v čele ukazovaly tenké šňůrky svých tangových kalhotek? Nyní prádlo odhalují největší krásky současnosti jako modelky Gigi Hadid či Kendall Jenner. A to znamená jediné – že je jen otázkou času, kdy i vám zkříží cestu dáma s obnaženým negližé.

Průkopníkem trendu „vpředu byznys, vzadu striptýz“ byl již v roce 1997 návrhář Jean-Paul Gaultier. Modelkám oblečeným do upnutých kancelářských kostýmků a klasických obleků odhalil záda i s pozadím v tangách. A strhl lavinu.

Když si o tři roky později, na předávání hudebních cen VMA, zpěvačka Britney Spears do rytmu písně Oops!... I Did It Again strhla kostým, odhalila špagetové gaťky poseté blyštivými kamínky. O jeden z nejslavnějších momentů v historii „tangáčů“se postarala také herečka Gillian Andersonová alias agentka Scullyová, když si před téměř dvaceti lety vyšla na oscarovou párty v šatech s vykrojenými zády a obnaženými titěrnými kalhotkami. Herečka Gillian Andersonová Vytažená tanga se v nultých letech stala běžnou výbavou prádelníků i od Aše po Jablunkov. A zatímco tehdy se ukazovaly tangové kalhotky různých barev či s výšivkou oblíbeného motýlka, nyní se vracejí v řetízkové podobě nebo s výraznými logy značek.

Uf, podíváte se a z čela stíráte pot. Mistrovství Balenciagy v nabízení oblečení chudých bohatým Návrat „velrybího ocásku“ byl plíživý, ovšem nepopiratelný. Modelka Hailey Bieber loni ukázala prasátkově růžová tanga vykukující z róby ve stejné barvě u příležitosti Met Gala.

Mezi tím vším samozřejmě nemohla chybět Kim Kardashian v upnutých šatech Givenchy se zářivě rudými šňůrkami. A když se zpěvačka Beyoncé v prosincovém vydání magazínu Vogue objevila v červené toaletě s odhalenými zády a řetízkovým véčkem od Christophera Johna Rogerse, nebylo už možné zakrývat před tangy oči. Odhalené pupíky a sametové tepláky v závěsu Vzkříšení trendu, o němž mnozí (ano, i Čekstajl) doufali, že zmizí v propadlišti módních dějin, se vrací jako bumerang s pravidlem dvacetileté recyklace. Nadto oděvní návrháře postihla nostalgie po nultých letech. Ostatně z tohoto období se nyní vrací víc než jen spodní prádlo ve tvaru „velrybího ocasu“ – těšit se můžeme na sametové teplákovky či odhalené pupíky. Jenomže zatímco na přelomu milénia byla tanga neodmyslitelnou výbavou prádelníků většiny dam, nyní tomu tak zřejmě nebude. Ženy se sice ani v roce 2020 nebojí ukázat trochu té holé kůže navíc, ovšem už nejsou ochotné vzdát se svého pohodlí. Proto je současná tangová móda vlastně jen naoko. Šňůrky jsou totiž často přišité ke svrchnímu oděvu, takže vespod se mohou skrývat – co my víme – třeba bombarďáky Bridget Jonesové. A tak se Čekstajl děsí pouze jediného – aby se s odhaleným pozadím nevrátila do módy i tetování pod bedra. Všechny ty tribal ornamenty, andělská křídla a motýlky už prostě vidět nechceme.