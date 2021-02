Zrod viceprezidentky. Kalhotové advokátní kostýmky, perlový náhrdelník, ale i džíny a conversky

Přijetí nového amerického prezidenta do úřadu byl výjimečný den. Vždyť taková módní slavnost už tu dlouho nebyla. Možná jste ani nedýchali, když se bývalá první dáma Michelle Obamová objevila ve fialovém kalhotovém kostýmu a dlouhém kabátu od afroamerického návrháře Sergia Hudsona.

Třeba jste měli chuť křičet „bravo!“, když se Lady Gaga chopila mikrofonu v nákladné princeznovské róbě od značky Schiaparelli s dramatickým detailem – předimenzovanou zlatou broží ve tvaru holubice.



Zpěvačka Lady Gaga, která zapěla americkou hymnu na inauguraci Joea Bidena vedle nového amerického prezidenta.

Svěží závan jste pocítili, když dvaadvacetiletá básnířka Amanda Gormanová recitovala báseň The Hill We Climb. Její zářivě žlutý dvouřadý kabát s ohnivě červenou saténovou čelenkou byly z dílny značky Prada a šperky, včetně prstenu v podobě ptáčka v klícce, byly dárkem od moderátorky Oprah Winfreyové. A když kamera zabrala brýlatou dívku ve velmi stylovém kostkovaném kabátku s ohnivou korálkovou výšivkou a něžným límečkem, každý se ptal, o koho jde. Byla to Ella Emhoffová, designérka, tvůrkyně osobité pletené módy a nevlastní dcera Kamaly Harrisové. Nezapomnělo se náhodou mezi vší nádherou právě na druhou nejvyšší představitelku USA?

A přitom jsme byli svědky proměny Kamaly Harrisové (56) z právničky a senátorky ve viceprezidentku! Pokud jde o módu, je demokratka v jistém smyslu revolucionářka. Proslavily ji nejen kalhotové advokátní kostýmky nebo neodložitelný perlový náhrdelník. Harrisová, to jsou úzké džíny, oblíbené tenisky Converse a výrazný blejzr na předvolebních setkáních. Touto neformální kombinací je pověstná – a díky ní dokáže zaujmout i mladou generaci. Vždyť Harrisová se nebojí vyjít na pochod podporující LGBT komunitu v džísce s blýskavými duhovými flitry!

Čekstajl byl jako na trní – jaké modely si asi první americká viceprezidentka vybere? Odhodila tenisky a nazula podpatky, kalhoty vyměnila za šaty. Na bibli pokládala ruku v modelu od Christophera Johna Rogerse. Fialová barva přitom symbolizovala mír a sjednocení modrého demokratického a červeného republikánského tábora. Na večer se Harrisová převlékla do černého outfitu – flitrových koktejlových šatů a hedvábného smokingového pláště z dílny Sergia Hudsona, dlouholetého oblíbence Michelle Obamové.



Recitující Amanda Gormanová

Nad dvojicí těchto spíše usedlých modelů ovšem vyčníval dlouhý béžový kabát, který demokratka oblékla v předvečer inaugurace k uctění památky obětí pandemie. Svrchník značky Pyer Moss měl komplikovaně řešená skládaná záda s osobitým detailem mořské vlny jako symbolu nového začátku. Právě tento kabát Kamale skvěle padnul a Čekstajl by očekával podobnou rafinovanost i u ostatních inauguračních outfitů.

Harrisová ale dala jasně najevo, že prezentace skrze oděv jí není lhostejná a že svou funkci chce využít podobně jako první dáma USA – tedy nikoliv být ozdobou prezidenta, stále zůstává političkou –, ale že místo krokodýlích birkinek a rób od evropských luxusních značek chce upřednostnit práci návrhářů tmavé pleti a podpořit lokální módní průmysl, jehož budoucnost je kvůli pandemii nejistá.