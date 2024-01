SIERING: Berlínem zní: Houstone, máme problém

Jen místo kosmonautů se nyní v Německu snaží zachránit koalici tří partnerů, kteří na svou roli v nelehkých podmínkách připraveni nejsou.

Doposud se Německo, dnes již spíše muzeum prosperity než mašina Evropy, mohlo spolehnout na dvě věci: na solidní růst a pevnou politickou stabilitu. Díky tomu se země stala ekonomickým motorem, který spolehlivě táhnul Evropu, i navzdory krizím všeho druhu. To je hudba minulosti. Z pandemie vyšlo Německo natolik oslabené, že zaostává za Eurozónou, Velkou Británií, Švýcarskem a zejména Amerikou. Nejen to. Dnes panují obavy, že země táhne ke dnu i své nejbližší partnery.

Jak je možné, že se Německo, jako jediná země v EU, dostala v roce 2023 do recese a ani vyhlídky na stávající rok neslibují žádné zázraky? Důvodů je několik:

1. Z Německa se stává sociální stát

V zemi chybí pracovní síla a zároveň je placená práce neatraktivní. Přitom došlo během dvou let ke zvýšení míry sociálních dávek o čtvrtinu. A tak neudivuje, že Němci začínají kritizovat příspěvky pro ukrajinské uprchlíky. Navzdory vysoké úrovni vzdělání má v Německu práci jen každý pátý z nich. Tady se dostává na scénu i Česká republika. Německá media si začínají všímat vysoké zaměstnanosti Ukrajinců v Česku a dávají Víta Rakušana jako příklad, jak je možné tento problém úspěšně řešit.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

2. Peníze na podporu podnikání

Vysoké daňové příjmy posledních let zajistily, že se Němci mohli na stát plně spolehnout. Na všechna jejich bolístka se našla záplata. Dluhová brzda, s ohledem na zátěž způsobenou válkou na Ukrajině, však tyto jistoty zrušila. Důsledkem jsou aktuální celoněmecké protesty zemědělců na ulicích s traktory, namířené proti rušení daňových úlev. Začínají se k nim přidávat i ostatní nespokojené pracovní obory jako řemeslo a dopravci. Novum je, že tyto blokády silnic většina veřejnosti schvaluje ba podporuje, na rozdíl od blokád aktivistů.

3. Anitpodnikatelské klima

Pozitivní faktory jako jsou bezpečné dodávky energie, infrastruktura a dobrý vzdělávací systém, se rapidně zhoršují, zatímco byrokracie a neefektivní administrativa brzdí iniciativu podnikání. Zákon o vytápění, připraven Zeleným ministrem Habeckem, byl tragikomickou fraškou, jehož hořkost zůstává v ústech dodnes.

4. Pravicové protestní strany

Německu se nedaří to, co jinak v Evropě funguje poměrně dobře: začlenění pravicových protestních stran do politického systému. S hrůzou v očích čekají, co přinese nová strana Sarah Wagenknech, už ted je marginalizována s německou důkladností stejně, jako pravicová strana AfD. To nejenže neubírá stranám na popularitě, ale velmi ztěžuje sestavování efektivních vlád v zemích, kde už AfD vyhrává volby. Ze strachu z minulosti si Německo ztěžuje budoucnost.

5. Boje uvnitř koalice

Neschopnost vedoucích politiků přináší politickou nestabilitu. Vede k ostrým bojům uvnitř koalice. Každý kompromis, který kancléř Scholz vyjedná, je okamžitě zpochybněn Zelenými nebo FDP. V roztříštěném Bundestagu už neexistují většiny, o které se dříve mohli opřít Helmut Kohl nebo Gerhard Schröder. Kdo chce ale úspěšně řídit stát, musí mít nejdříve pořádek ve vlastním hnízdě.

Mise Apollo 13 je dodnes považována za jeden z největších zázraků lidského důmyslu. Na podobný zázrak teď čekáme v Německu.