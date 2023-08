SIERING: Co nám vlastně říkají data té nejsmutnější statistiky v Německu

Jak oznámil Spolkový statistický úřad, v roce 2022 bylo o 173 mrtvě narozených dětí, tj. o 5 % méně než v předchozím roce. Protože však počet živě narozených dětí klesl oproti předchozímu roku o 7 procent, a tedy klesl výrazněji než počet mrtvě narozených dětí, vzrostla takzvaná „míra mrtvorozenosti“ - relativní počet mrtvě narozených dětí na 1000 porodů - na 4,4. Tato míra má v Německu od roku 2010 stoupající tendenci, v roce 2007 byla 3,5. Příčiny tohoto jevu zatím nebyly dostatečně prozkoumány, ale roli může hrát covid ale i očkování.

Každý to má jinak

Od roku 2018 v Německu platí, že aby bylo dítě zaznamenáno jako mrtvě narozené, musí buď při narození vážit alespoň 500 gramů, nebo dosáhnout 24. týdne těhotenství. V opačném případě se podle Spolkového úřadu právně jedná o potrat, který se do občanského rejstříku nezaznamenává. Zda jde o porod mrtvého dítěte, nebo potrat, pro rodinu je rozdíl: po porodu mrtvého dítěte má žena nárok na mateřskou dovolenou a dítě musí být pohřbeno.

Problémem nové definice je, že se ztížilo mezinárodní srovnávání. Například Rakousko nadále používá starou definici, Nizozemci stanovují hranici na 25. týden a WHO považuje za hranici nejnižší váhy 1000 gramů.

„Kvalita“ matek

I když příčiny zatím nejsou dostatečně prozkoumány, důvodů je uváděno několik. Jedním je stoupající průměrný věk nastávajících matek. A nezvyšuje se pouze průměrný věk matek, ale zároveň přibývá počet těhotenství, kdy matka je nemocná. Obzvláště při postižení obezitou a cukrovkou, kdy dříve bylo doporučeno neotěhotnět. Zvýšené kouření a pití alkoholu hraje také roli. Dalším z důvodů může být rostoucí počet umělých oplodnění.

Vliv na vyšší úmrtnost může mít ovšem i covidová pandemie a očkování. Kromě samotného viru vedly k většímu počtu mrtvě narozených dětí pravděpodobně i okolnosti, kdy se návštěvy u lékaře odkládaly. A také v době pandemie bylo provedeno více více císařských řezů. I ty zvyšují riziko narození mrtvého plodu. „Obecně lékařská péče o těhotné ženy byla v době koronové krize horší,“ vysvětluje Prof. Ekkehard Schleußner, z Kliniky porodní medicíny v Jeně.

Proč takový nárůst?

Christof Kuhbandner, profesor psychologie v Regensburgu, a Matthias Reitzner, profesor matematiky v Osnabrücku si přitom všimli určité anomálie pri porovnávání počtu mrtvě narozených dětí v jednom čtvrtletí s počtem porodů v následujícím čtvrtletí. Pomocí této metody objevili extrémní nárůst počtu mrtvě narozených dětí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, a to o 20 procent. Studie obou vědců byla zveřejněna v květnu v lékařském časopise Cureus.

Kuhbandner a Reitzner se domnívají, že je nutné blíže prozkoumat možné souvislosti mezi porody mrtvých dětí a očkováním vakcínou proti covidu a požadují, aby možná souvislost byla dále prozkoumána. Pokud by byla skutečně prokázána, nepochybně by to byla zásadní informace v debatách o minulém nebo i možném budoucím očkování.

