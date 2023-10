SIERING: Nepohodlná strana v Německu pojmenovává problémy, kteří se týkají všech

V Německu máme také politickou noční můru. Říká se jí AfD. Její preference v průzkumech neustále rostou a vládnoucí strany jsou teď nuceny probouzet se z dřímoty. AfD je zčásti pravicově extremistická síla, ale navzdory tomu slouží důležitému účelu.

Svými výroky a projevy nutí zavedené strany k diskusi o tématech, která jsou pro voliče důležitá, ale zatím na ně nebyl brán zřetel. Až když AfD vzala do svého slovníku ožehavá témata, a občané na ně začaly pozitivně reagovat, dostaly se do hledáčku hlavních politiků. AfD tak může působit jako zrychlovač určitých procesů, které se doposud neřeší nebo jen okrajově. Přitom ta nejpalčivější témata jsou dobře známa už dlouho.

Migrační politika

Nejen běžní lidé, ale už i komunální politici poukazují na neudržitelnost přijímání nových uprchlíků, kterých v tomto roce přišlo nejvyšší počet od roku 2015. Od ledna do srpna 2023 bylo v Německu podáno 220 116 žádostí o azyl, to je o 78% více, než za celý minulý rok.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Tento výpočet nezohledňuje ukrajinské uprchlíky, kteří do Německa přicházejí od konce února 2022. Pro ně platí jiný, výhodnější status než pro ostatní uprchlíky. Vítací kultura Merkelové a otevření hranic Německa chudým migrantům už přesahuje kapacitu obcí a strach z cizinců v Německu je citelný.

Energetika a klima

Strach ze zásahu státu do peněženky běžných lidí zesílil hrozbou nařízení vyměnit doma kotel. I když byl zákon nyní přijat ve zmírněné formě, na důvěře vládě tato rozhádaná jednání nepřidala. Naopak. Přináší sebou otázku, zda je pro běžného občana v Německu ještě místo pro běžný životní styl nebo zda všichni „musí být zelení“.

Německá vláda v čele se Zeleným ministrem financí Habeckem chce světu dokázat, že průmyslová země dokáže přejít na obnovitelné zdroje energie. Poté, co poslední jaderné reaktory byly v dubnu vyřazeny ze sítě, je zásobování Německa nadále založeno převážně na spalování fosilních surovin a dovozu jaderné energie ze zahraničí. A původně tolik opěvovaný Habeck ztrácí na důvěryhodnosti každým dnem. Nejen kvůli nekompetentnosti, ale také z obvinění prosazování svých příbuzných na různé posty na ministerstvu hospodářství.

Letzte Generation

Zatímco Berlínští Zelení projevují pochopení pro „Letzte Generation - Poslední generaci“ a nechtějí je odsuzovat, je konání klimaaktivistů pro řadu Berlíňanů nepříjemné a stále více nepochopitelné. Omezování osobní svobody, postříkání Braniborské brány, protesty při maratonu a hlášení dalších a dalších protestních akcí, jsou příklady, které rezonují celoněmeckou politikou.

Německý ministr financí Christian Lindner na konferenci „My Way - Strategický summit rodinných firem“ přirovnal klimatické aktivisty z Poslední generace k AfD. „Jejich programy by vedly k tomu, že by Německo hospodářsky zkrachovalo. Pokud by se realizoval program klimatických lepičů, mělo by to obrovský dopad na ekonomickou stabilitu Německa, aniž by se globálně dosáhlo čehokoli pro ochranu klimatu“, řekl Lindner.

Podivil nad tím, jak může někdo ještě cítit sympatie k akcím radikálních aktivistů. „Zastavovat lidi a uměle zpomalovat dopravu - to je forma násilí. Žádná forma násilí by se nikdy neměla stát součástí demokratické debaty.“ V energetické politice se ministr financí vyslovil pro to, aby se „technologie v budoucnu postupně vyřazovaly až tehdy, kdy bude jasné, čím je lze nahradit.“ Jsou to rozumné myšlenky, které bohužel přicházejí pozdě a nesdílí je všichni.