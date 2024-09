SIERING: Úspěch AfD a BSW postavil Německo na křižovatku. Kam se vydá?

V Durynsku se AfD stala nejsilnější stranou s 32,8 % hlasů, následovaná CDU s 23,6 %. Strana zelených a FDP propadly, nepřekonaly ani hranici 5 %. V Sasku zvítězila CDU s téměř 32 %, těsně za ní se umístila AfD. SPD získala v obou zemích pouze mezi 6–8 %. Hybridní strana BSW, nová hvězda na politické scéně, dosáhla v obou zemích podpory téměř 16 % a 12 %. Některé vládní strany skončily na spodních příčkách nebo úplně vypadly ze hry (FDP v obou zemích, Strana zelených v Durynsku).

Ve stínu islamistů

Žádnou koaliční vládní stranu nelze obvinit z nedostatku snahy. Všechny vyslaly své lídry do východních částí Německa, aby promlouvali k lidem, přesvědčovali je a čelili reakcím nespokojeného publika. Politici se opravdu snažili. Doufali alespoň v remízu. Nepomohlo to. Obrazy z minulých dnů jsou stále příliš živé. Nikdo nechce mít „Solingen“ nebo „Mannheim“ na svém prahu. Nedávné islamistické útoky udělaly z vnitřní bezpečnosti nejdiskutovanější téma.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Průzkum institutu pro výzkum trhu Civey odhalil, že 79 % Němců nevěří své vládě, že zavede účinná opatření proti extremismu. Nepomohl ani „úspěch“ vlády, která se po třech letech poprvé zbavila afghánských migrantů. Charterovým letadlem Boeing 787 Qatar Airways odletělo minulý týden z Halle/Lipska celkem 28 migrantů do Kábulu.

Mezi deportovanými byli i kriminálníci, kteří jsou podle bezpečnostních složek schopni spáchat nejzávažnější politicky motivované trestné činy. Málokdo už zmiňuje, že každý dostal na cestu kapesné ve výši 1 000 eur.

To jsou však jen kapky v moři, pokud jde o finanční náklady migrační politiky a dalekosáhlé důsledky otevřené náruče Angely Merkelové. Výdaje spojené s uprchlíky a migrací v roce 2023 činily 48,2 miliardy eur, což je téměř stejná částka jako letošní výdaje na obranu (51,95 miliardy eur). Současnou největší překážkou odsunu migrantů je Strana zelených Bündnis 90/Die Grünen.

Supermarket v politice

Nepomohla ani reklama supermarketu Edeka, která varovala před hrozbou AfD. Pod názvem „Proč modrá není volbou v Edece“ (modrá barva je v logu AfD) zveřejnil řetězec inzeráty v mnoha novinách a na sociálních sítích, v nichž představil ovoce a zeleninu všech barev, ale nikoliv modrou. „Evoluce nás naučila, že modrá není dobrá volba,“ píše se v inzerátu. Přiznávám, že mi těch borůvek a švestek bylo upřímně líto. Je zajímavé, že modrá je hlavní barvou v logu Edeka. Ráda bych si popovídala s jejich PR manažerem, asi mi něco uniklo.

Velkou otázkou tak zůstává, do jaké míry silná kampaň proti AfD oslovila nebo dokonce posílila voliče směrem doprava. Zákony politiky o hodnotách demokracie jsou v civilizovaných zemích celkem jasné. Možná dokonce bývalý východ Německa bere tyto hodnoty vážněji než zhýčkaný západ. I proto je škoda, že v současné 17členné vládní koalici jsou pouze dva členové z východní části Německa (Steffi Lemke a Klara Geywitz). Pokud strana nepřesvědčí, je voliči vyloučena z funkce. Tento princip nyní na vlastní kůži pocítily i koaliční strany FDP a Strana zelených.

Bod obratu

Volby v Durynsku a Sasku lze považovat za „bod obratu“ a bude velmi obtížné vytvořit koalice. Jaké důsledky však přinesou výsledky pro lídry jednotlivých stran?

SPD – Pro Olafa Scholze bude obtížné znovu získat velké nadšení pro svou již ohlášenou kandidaturu na kancléře.

Bündnis 90/Die Grünen – Pro vicekancléře Roberta Habecka, který nedávno oznámil svůj zájem ucházet se o post kancléře jako kandidát za Stranu zelených, to pravděpodobně nebude snadná kampaň.

FDP – „Jazýček na vahách“ Christiana Lindnera stále více ztrácí svou váhu.

CDU – Pro předsedu strany Friedricha Merze jsou východoněmecké zemské volby odrazovým můstkem ke kandidatuře na kancléře.

AfD – „Budoucnost Německa se bude psát na východě,“ řekla předsedkyně strany Alice Weidelová.

BSW – Úspěšné vystoupení Sarah Wagenknechtové možná překvapilo i ji samotnou. První volby, strana existuje teprve jeden rok. Teď musí ukázat, že umí nejen mluvit, ale také dosáhnout výsledků.

Volby v Brandenburgu, které se konají 22. září, zamíchají kartami ještě více. The show must go on.