Forman raději jedl půl roku chleba s hořčicí, než aby dělal něco, co nechtěl, říká herec Patrik Děrgel

Děrgel je aktuálně na roztrhání. Kvůli konkurzu přijde na rozhovor s malým zpožděním, za což se pokorně omlouvá. Ač je už pozdní odpoledne, ještě ani nejedl. Přesto si pro fotografa ochotně zapaluje formanovský doutník.

Za chvíli ho čeká vystoupení na Letní scéně Musea Kampa, kde ztvárňuje hlavní roli slavného režiséra Miloše Formana. Ve stínu letitého platanu hraje o dětství v kufru, dramatických odchodech od rodiny i filmové kariéře korunované Oscarem.

Do představení ale ještě nějaký čas zbývá, a tak Patrik Děrgel hltá quattro formaggi a vysvětluje, jak porozuměl dilematům ve Formanově životě. Proč se z představení nesmí stát prošlá šunka? A jak jeho cesta k divadlu vedla přes hokejové kluziště?

Lidovky.cz: Proč by se diváci měli přijít podívat na hru o životním příběhu Miloše Formana?

Protože je to skvěle strávený letní čas! A když přijdou otevření, mohou vidět kousek člověka, který to přes velké útrapy a překážky v životě daleko dotáhl. Ono je nakonec jedno, jestli je to příběh Miloše Formana, nebo Venci Vomáčky, ale jeho osud a to, s jakou vervou si šel za svým, jsou extrémně inspirativní. V tom běhu dní je dobré vidět někoho, kdo nikdy neslevil.

Lidovky.cz: Když vám přišla nabídka zahrát si slavného filmového režiséra, proč jste na ni kývl?

Je to samozřejmě lákavé téma – ačkoli jsem toho před začátkem zkoušení o panu Formanovi mnoho nevěděl. Jen to, že to byl nejen český, ale i světový režisér, který ve své branži dosáhl maxima.

Věděl jsem, že žil s několika ženami, ale už jsem netušil, že jich bylo tolik. (směje se) Zkrátka bylo lákavé potkat se s takovou osobností.

Lidovky.cz: Máte s ním něco společného?