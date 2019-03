Aleinikava, Samareva i Olšáková. Oceňovaní designéři otevřeli na Letné nový obchod

Kdo stojí za Charaktery Design Store Nastassia Aleinikava studio - Anastázie Kahotski (známá pod dívčím jménem Nastassia Aleinikava) se narodila v roce 1984 v Bělorusku. Absolvovala UMPRUM pod vedením Evy Eisler v ateliéru K.O.V. Kromě limitovaných edic šperků z drahých kovů se od roku 2013 věnuje tvorbě brýlí. Brýle vyrábí ručně z kvalitního italského acetátu celulózy firmy Mazzucchelli. V roce 2017 se stala absolutním vítězem cen Czech Grand Design, Grand Designerem roku. Její práce se nachází ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v soukromých sbírkách v České republice i zahraničí. Od roku 2016 se ve studiu Nastassia Aleinikava věnuje zakázkové výrobě brýlí i její manžel Pavel Kahotski, který je take absolventem pražské UMPRUM.

Karla Olšáková vystudovala UMPRUM pod vedením Evy Eisler v ateliéru K.O.V. Je členkou studia Dechberoucí a šperkařského sdružení UNOSTO. V roce 2011 získala cenu Marzee Graduate Prize a třikrát byla nominovaná na Czech Grand Design v kategorii Designér šperku roku. Její šperky na zakázku jsou umístěné v soukromých sbírkách ve Vídni, Hamburku, New Yorku, Bratislavě a také v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

Rudolf Rusňák vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru keramiky. Na bratislavském Designweeku za svoji diplomovou práci získal ocenění Objev roku 2012. O rok později svoji tvorbu představil na samostatné výstavě v prostorách galerie Dox by Qubus v Praze. Za kolekci šperků Primitive byl v roce 2016 společně s Karlou Olšákovou nominován na Czech Grand Design v kategorii Designér šperku roku.

Sofya Samareva je designerka, která vnesla do tvorby klobouků sochařského ducha. Její kousky vycházejí z tradičního pojetí pokrývky hlavy, a zároveň jsou hravé, nápadité a rozpoznatelné na první pohled. Přirozeně tak doplňují tvar hlavy svého nositele. Klobouky z dílny Sofye Samareva si do svého klipu Ten Miles High objednala irská zpěvačka Roisin Murphy, která je nosila i během svých vystoupení. Speciální kolekci pokrývek hlavy vytvořila Sofya také pro Ústavní soud České republiky a spolupracovala s firmou Preciosa Components.

Anna Štěpánková vystudovala produktový design a pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka diplomovala na UMPRUM. V každém projektu hledá prostor pro vtip a nadsázku a dosahuje ho rozličnými přístupy přirozenými pro navrhovaný předmět. Za svou Bakalářskou práci, židli Tamashii, získala ocenění v Národní ceně za studentský design, 1. místo v ceně Grand Prix Mobitex a ocenění v soutěži Jindřicha Halabaly a byla i v širší nominaci v kategorii Objev roku v ceně Czech Grand Design. Její diplomová práce, kolekce věšáků Personas, byla mezi finalisty Diploma Selection 2016.

Tereza Rosalie Kladošová vystudovala ateliér Módní tvorby na UMPRUM pod vedením Pavla Ivančice. Ve své tvorbě navazuje na tradiční textilní techniky a interpretuje je postmoderním jazykem, který smývá hranice užitého a volného umění. Jejím poznávacím znamením je výrazná barevnost smíšená s nostalgií. A vše je kořeněné humorem a nadsázkou.