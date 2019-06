Alespoň jedny košilové šaty by měla mít v šatníku každá žena, říkají návrhářky

Ačkoli nejsou sestry, svou značku pojmenovaly Sisterconspiracy, ačkoli jsou to ženy, zpočátku navrhovaly oblečení pouze pro muže. „S pánskými kolekcemi jsme pokračovaly, ale často se nám ozývaly ženy, že chtějí mít podobný kousek také v šatníku. Postupně pod naší značkou začaly vznikat i modely dámské, hodně oděvů v našich kolekcích je nyní i unisex – sluší ženám i mužům,“ říkají návrhářky.

Lidovky.cz: Když jste založily značku, šily jste oblečení především pro muže. Teprve později jste začaly šít i dámské kousky. Čím je vám oblečení pro muže bližší?

Naše první kolekce byla pánská a vznikla v roce 2005. Tenkrát byla nabídka autorského pánského oblečení v Čechách opravdu malá. Převažovaly buď klasické nebo outdoorové značky. My jsme nabídly hravý městský styl na hranici mezi elegantní a sportovní módou – a to byla díra na trhu. S pánskými kolekcemi jsme pokračovaly, ale často se nám ozývaly ženy, že chtějí mít podobný kousek také v šatníku. Postupně pod naší značkou začaly vznikat i modely dámské, hodně oděvů v našich kolekcích je nyní i unisex – sluší ženám i mužům. Pravda ale je, že oblečení pro ženy teď u nás převažuje, což byl ale přirozený vývoj a také reakce na skutečnost, že ženy prostě oblečení víc řeší a víc ho nakupují. Pro muže často tvoříme oblečení na míru a svatební oblečení, což je pro nás moc hezká práce.

Lidovky.cz: Není pánská móda fádnější?

Nemusí být, záleží. Klasiku u nás nehledejte, ale také ne žádný nenositelný úlet. Máme rády jednoduché nositelné věci s nápadem. Zaměřujeme se hlavně na kvalitní materiál, perfektní střih a propracování do posledního detailu. To opravdu většinou stačí, ale k výsledku vede poměrně dlouhá cesta, nejtěžší je udělat něco jednoduchého!

Lidovky.cz: Pracujete jen spolu ve dvou nebo na návrzích spolupracujete i s jinými lidmi?

Návrhy vymýšlíme jen my dvě, nápadů máme tolik, že se často nemůžeme dohodnout, který návrh vybereme a zrealizujeme. Hodně ale spolupracujeme se skvělými grafiky, ilustrátory a fotografy, bez nich by naše kolekce nemohly vzniknout.

Lidovky.cz: Seznámily jste se na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Značku jste založily jako studentky?

Sisterconspiracy jsme založily krátce po dokončení školy. Ještě na ‚Umprumce‘ jsme spolu vytvořily kolekci triček Echowear, byl to takový spontánní pokus o první společné modely, který vznikl na základě nadšení ze společné stáže na Glasgow School of Art. To byly naše začátky ...

Lidovky.cz: Asi každého podle názvu napadne, že jste sestry...

To je hodně časté! A rády u toho lidi necháváme. Je vtipné pozorovat, jak si nás zákazníci prohlíží a po chvíli se nás zeptají: „A vy jste opravdu sestry?“ Sestry nejsme, ale v době, kdy jsme vymýšlely název společného projektu, si nás lidé často se sestrami pletli, tak jsme si to přidaly do názvu, je to taková mystifikace!

Lidovky.cz: S jakým materiálem pracujete nejraději a proč?

Nejraději pracujeme s materiály přírodními jako je bavlna, vlna a len. Se lnem pracujeme už delší dobu a stal se našim nejoblíbenějším. Proto jsme z něj také vytvořily celou novou kolekci Len.

Lidovky.cz: Jaké má len vlastnosti, které na něm máty rády?

Len má výborné vlastnosti, jak po estetické, tak po užitné stránce, je to nejsilnější a nejpevnější přírodní textilní vlákno, chrání proti UV záření, v létě chladí a v zimě hřeje. Nepohlcuje prach, dobře odvádí vlhkost a má dlouhou životnost. Praním a používáním len trochu světlá a měkne, na kvalitě však neztrácí, právě naopak. Lněné tkaniny jsou významně trvalejší než bavlněné.

Lidovky.cz: Co nejraději nosíte? Máte nějakou oblíbenou značku?

Samozřejmě že od té doby, co oblékáme i ženy, máme v šatníku hodně věcí z naší produkce. Rády ale nakupujeme i od jiných českých návrhářů. Máme kousky například od Zděňky Imreczeová, Zuzany Sedmidubské, Lucie Komárkové, Pavla Ivančice... Jsou to výraznější modely, které doplníme nákupem oblečení třeba i běžné konfekci nebo second-handu. Preferujeme mít v šatníku méně věcí, které jsou kvalitní a dlouho vydrží.

Lidovky.cz: Jaké kousky by podle vás neměly chybět v šatníku každé ženy?

Tak samozřejmě něco lněného, třeba košilové šaty, ty jsou na léto nutností.

Lidovky.cz: Jaké jsou podle vás české ženy? Odvázané nebo spíše upjaté?

Jak které, máme hodně zákaznic, které jsou odvážné a nebojí se v módě experimentovat, ale i takové, které nechtějí příliš vyčnívat a volí spíš nenápadné, klasické modely. Obojí je fajn, každý člověk je jedinečný, a to je krásné.

Lidovky.cz: Je důležité, aby lidé nakupovali od lokálních designérů? Proč?

Určitě! Hodně lidí se dnes při nakupování například jídla dívá na původ potravin. Tak proč to samé nepraktikovat i při nákupech oblečení? Když si pořídíte kousek od českého návrháře, víte jasně, kdo a kde ho vyrobil i to, že takový oděv necestuje kolem půlky zeměkoule, než se dostane k vám. Kromě pozitivního enviromentálního dopadu si od lokálních výrobců kupujete i nadčasový design, ze kterého můžete mít radost několik sezón. Navíc většina takových věcí vzniká pouze v omezeném počtu kusů nebo přímo vám na míru.