Značka Audemars Piguet sází na odvahu překračovat hranice a nastavovat pravidla hodinářského světa

Malebná vesnice Le Brassus je ukrytá mezi hustými lesy. Ranní mlha stoupá čistočistým vzduchem, jehož nádech vám až bolestivě připomene krásu a nekonečnost přírody. Stáda béžových krav se pasou na šťavnaté trávě. Místo se zhruba tisícovkou obyvatel není hodné obdivu jen pro svůj rustikální půvab. Právě zde, přibližně hodinu cesty autem od Ženevy, v nadmořské výšce tisíc metrů, v roce 1875 založili hodinářský ateliér dva muži, jejichž rodinám patří švýcarská luxusní značka Audemars Piguet dodnes: Jules Louis Audemars a Edward Auguste Piguet.

V té době se farmáři, kteří se v dlouhých chladných zimních měsících nemohli věnovat svému hospodářství, ukrytí v poměrně uzavřeném údolí Vallée de Joux ve švýcarském pohoří Jura, věnovali výrobě součástek do hodinkových strojků. Každá rodina vynikala v produkci určitého typu součástky. Ty pak byly kompletovány do strojků a strojky ukládány do drahocenných pouzder v Ženevě, odkud putovaly doslova do celého světa včetně Asie. Skvěle fungující systém se nazýval établissage a oba vizionářští zakladatelé Audemars Piguet do něj coby první vnesli strojovou výrobu, a celý proces výroby hodinek tak urychlili.

Jde o jedno z prvenství značky známé dnes pod iniciálami AP. A zdaleka ne poslední. Manufaktura Audemars Piguet je stejně výjimečná jako místo, kde byla založena. Kombinuje tradiční přístup k hodinářství a pracnost ruční výroby mechanických hodinek s genialitou designu a vizionářským, inovativním přístupem, v hodinářském světě nevídaným. Právě ona mnohdy nastolila trend, jejž bezezbytku následovali všichni její konkurenti.

Značka Audemars Piguet se nikdy pohodlně nevezla za vozem, ale vždy se snažila hledat a prošlapávat nové cesty hodinářství. I za cenu toho, že její nové kolekce, ať už šlo o Royal Oak z roku 1972, Royal Oak Offshore z roku 1993 nebo Code 11.59 z roku 2019, zpočátku narážely na nepochopení veřejnosti. Ale krčení ramen a zdvižené obočí se vždy – jako mávnutím kouzelného proutku – proměnily v obdiv. A v současné době ve zcela zaplněné waitling listy plné jmen sběratelů, kteří musejí trpělivě čekat na svůj vysněný model.

Bez kompromisů

O přístupu k tradici a budoucnosti značky Audemars Piguet svědčí Musée Atelier, moderní budova ze skla a kovu ve tvaru spirály, navazující na historický ateliér postavený v Le Brassus Julesem Louisem Audemarsem a Edwardem Augustem Piguetem. Navrhl ji hvězdný dánský ateliér Bjarka Ingelse BIG, který je mimochodem podepsaný i pod Vltavskou filharmonií v Praze.

Royal Oak Offshore Chronograph (1993)

Na historických hodinkách se zde mapuje nejen hodinářství ve Vallée de Joux, ale zejména význam samotné značky Audemars Piguet. Skrze prosklené stěny je z muzea výhled i do dvou unikátních ateliérů značky – Grande Complication, kde ručně vznikají modely Grande Complication, které v sobě sdružují tři vysoké komplikace minutovou repetici, split-seconds chronograf a věčný kalendář. Jeden hodinář nad komplikovaným modelem stráví na 800 hodin a na jeho unikátnosti se podílí i trojí asembláž – kvůli důkladné kontrole je strojek rozebrán a zase sestaven celkem třikrát.

Druhým ateliérem je Métiers d´Art, dílna uměleckých řemesel, jíž se pyšní jen hrstka švýcarských značek a kde vznikají zejména extravagantní šperkové hodinky, jež jsme mohli v minulosti spatřit třeba na zápěstí Beyoncé nebo Sereny Williams. Na střeše původní budovy pak sídlí mistři z oddělení restaurování historických hodinek.

Dechberoucí vintage modely ve vitrínách jasně ukazují um celých generací hodinářů z Le Brassus, počínaje prototypy elegantních kapesních hodinek z roku 1875 s kalendářními funkcemi, jež sestrojili samotní Jules Louis Audemars a Edward Auguste Piguet. Nechybí ani modely s minutovou repeticí, věčným kalendářem nebo chronografy, jimiž se značka proslavila (mimochodem funkce měření jednotlivých časových úseků je vlastní i modelům, o nichž bude řeč později, Royal Oak Offshore).

A tak se zde můžeme kochat například chronografem z roku 1943 se zlatým číselníkem, jenž byl v roce 2020 uveden na trh v limitované edici 500 kusů jako Remaster 01. Z nedávné historie, a to roku 2015, pochází chronograf Royal Oak Concept Laptimer, vyvinutý společně s Michaelem Schumacherem. Hodinky dokáží měřit rychlost závodníka v jednotlivých kolech hned po sobě.

V pěti vitrínách na černých podstavcích může návštěvník muzea, do kterého je nutné se předem objednat, vidět i přelomové modely z nejslavnějších kolekcí značky, Royal Oak a Royal Oak Offshore. Nechybí Royal Oak, který patřil módnímu návrháři Karlu Lagerfeldovi, jenž si ho nechal potáhnout černou vrstvou, aby ocelový model ladil k jeho outfitu. Své místo tu má i přelomový model Royal Oak Offshore End of Days z roku 1999, který byl navrhnut spolu s hvězdou Arnoldem Schwarzeneggerem a odstartoval doslova šílenství po hodinkách s názvem Royal Oak Offshore.

Jak přežít krizi

Péči o bohaté dědictví značky Audemars Piguet mají na starosti dva muži - Sébastian Vivas, ředitel muzea Audemars Piguet, a Raphaël Balestra, manažer oddělení archivů a dědictví. A jsou tu dnes od toho, aby skupině novinářů přiblížili fascinující příběh modelové řady Royal Oak Offshore, jejíž tajemství bylo poodhaleno i díky usilovnému bádání obou mužů v archivech značky.

Psala se 80. léta, léta ekonomického růstu, kostýmů s širokými rameny, léta svobody i touhy lidí užívat si života plnými doušky. Švýcarský hodinářský průmysl se pomalu vzpamatovával z quartzové krize let sedmdesátých a manažeři velkých manufaktur začali zaznamenávat zvyšující se zájem o mechanické hodinky.

Značce Audemars Piguet pomohl vyrovnat se s nesnadným obdobím, které položilo na lopatky část švýcarského hodinářského průmyslu, jeden geniální model. Byl představen v roce 1972, jeho design navrhl Gérald Genta a dal mu zelenou tehdejší manažer Georges Golay. Značka jej pojmenovala Royal Oak. Šlo o první ocelové hodinky s integrovaným tahem, osmistěnnou lunetou s viditelnými šroubky a číselníkem se vzorem petite tapissérie. Do té doby nevídaný model rozbil na kusy dosavadní představu o tom, jak by měly luxusní časomíry vypadat.

Dodnes jde o jeden z nejvýznamnějších modelů v historii švýcarského hodinářského průmyslu, který předznamenal a definoval kategorii sportovně-elegantních kolekcí jiných značek. Kategorii, jež se těší bezbřehé oblibě dodnes a na sekundárním trhu v době covidu trhala jeden rekord za druhým. Audemars Piguet zase a rozhodně ne naposledy přepsal hodinářskou historii a ukázal, že nebát se riskovat a hlavně jít svou cestou bez ohledu na skeptiky, jít neochvějně za svým cílem, je strategie, která se vyplácí. V hodinářství i v životě.

Za vším hledej ženu

Na konci 80. let minulého století se značka Audemars Piguet připravovala na dvacetileté výročí Royal Oak v roce 1992. Vedení designového oddělení měla v té době pevně v rukou Jacqueline Dimier, mimochodem autorka prvních dámských hodinek Royal Oak z roku 1976. Za Royal Oak stáli původně italští distributoři značky, kteří začali poptávat sportovnější hodinky pro mladé. S Royal Oak Offshore to nebylo tak jednoduché.

Jedním z mužů, kteří se na vzniku Royal Oak Offshore podíleli, byl Dierk Wettengel, dlouholetý německý distributor hodinek AP. Právě jemu byla adresována poznámka Steva Urquharta, který vedl manufakturu spolu s Georgesem-Henrim Meylanem. Mimochodem jeden malý lístek, tak významný pro osvětlení vzniku Royal Oak Offshore, byl objeven v archivech značky teprve loni.

Zatímco za některými hodinkami stojí nový kalibr, za jinými skica, Royal Oak Offshore vznikly na základě názvu. Offshore (česky poblíž pobřeží, u pevniny) je inspirován modelem motorové lodě Bullet 31 amerického výrobce Cigarette 31. Ztělesnění bezstarostného životního stylu Steva Urquharta, pozdějšího CEO značky Omega, zaujalo natolik, že si v únoru 1989 nechal patentovat název Offshore.

V té době původní royal oaky poptávaly stále častěji i ženy a vedení značky bylo jasné, že nastal ten správný čas uvést něco opravdu chlapáckého, model, který bude na mužských zápěstích nepřehlédnutelný stejně jako vypracovaná muskulatura Arnolda Schwarzeneggera a který všem do očí řekne: Jsem tu a nebojím se vás!

Jacqueline Dimier oslovila mladého designéra Emmanuela Gueita, rodáka z ženevské hodinářské rodiny: jeho otec Jean-Claude vymyslel takzvaný rainbow setting, kdy je luneta hodinek osázena barevnými kameny v odstínech duhy, navrhl sportovně-elegantní hodinky Polo pro Piaget a kolekci Riviera pro Baume & Mercier.

Kdo jiný by měl vytvořit hodinky pro mladou generaci než její příslušník? pomyslela si tehdy Jacqueline. Emmanuel Gueit, jemuž bylo v té době pouhých 22 let, začal pracovat na prvních návrzích výročního modelu, z kterého v Audemars Piguet ale nebyli příliš nadšení. Zapálenému mladému muži však dali svobodu i důvěru a ten přinesl oběma CEO skicu prvních hodinek hned v roce 1989.

Arnold Schwarzenegger LeBron James

K novým modelům, pro které je charakteristický na tu dobu neuvěřitelně velký rozměr pouzdra 42 mm (v té době byl největší rozměr pouzdra hodinek Royal Oak 36 mm), tloušťka 14,05 mm, viditelné těsnění mezi lunetou a pouzdrem nebo kaučukové potažení korunek či kaučukový pásek, vedla ještě dlouhá cesta. První výzvou pro vedení značky bylo, jaký strojek do extravagantního pouzdra uložit. Co chronograf, nejsportovnější možnou komplikaci? Vývoj hodinek s voděodolným pouzdrem a také vnitřním pouzdrem chránícím strojek proti zmagnetizování nebyl tak rychlý, jak se předpokládalo. Nové modely nakonec značka představila až na basilejském veletrhu v roce 1993.

Arnie v Le Brassus

Čekali byste velké haló? Omyl. Novinky se rozhodně nehřály ve světle basilejských reflektorů. Prvních sto hodinek navíc nese na dýnku pouze název Royal Oak, Offshore chybí. Nový model si pro svou velikost a tloušťku získal téměř okamžitě přezdívku „the beast“. Ale zvíře nebylo velkým trhákem značky a prodávalo se ho jen pár stovek kusů ročně.

Až… Až se Royal Oak Offshore v roce 1997 zalíbily samotnému akčnímu hrdinovi Arnoldu Schwarzeneggerovi, který zrovna navštívil Le Brassus a setkal se zde s jistým mladíkem jménem François-Henry Bennahmias. Slovo dalo slovo a zrodila se první nová hvězdná spolupráce na hodinkách Royal Oak Offshore End of Days (1999), jež si navíc zahrály i ve Schwarzeneggerově kasovním trháku End of Days.

Mladý François-Henry se stal zodpovědným za americký trh (do konce letošního roku působí ve značce jako CEO) a byl to on, díky komu značka začala spolupracovat na limitovaných edicích s americkými cool osobnostmi jako Jayem-Z, basketbalistou Shaquillem O´ Neilem nebo další basketbalovou star Lebronem Jamesem.

Dnes je na trhu nespočet variant (včetně dámských modelů) slavného chronografu Royal Oak Offshore, jehož sportovní charakter zůstává nezměněn. The Beast už nemusí obhajovat své místo na slunci a spolu s kolekcemi Royal Oak a Code 11.59 má stálé místo v produkci Audemars Piguet.

O tom svědčí i čtveřice letošních výročních novinek. Přelomovou spolupráci s Arnoldem Schwarzeneggerem oslavuje limitovaný chronograf End of Days. 43mm keramický model s titanovými detaily a titanovým dýnkem vychází z původní černo-žluté estetiky hodinek. Černou keramiku využívají i další novinky: jednoduché chronografy se samonátahem ve 42mm či 43 mm pouzdře (v tomto případě s detaily ze žlutého zlata). Hvězdou keramické čtveřice jsou 43mm hodinky Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph s nádhernými doteky zelené barvy.

Komplikovaný model jasně dokazuje, že spojit starobylé komplikace se současným cool designem byl, je a bude jedním ze zásadních know-how značky Audemars Piguet. Stejně jako odvaha překračovat hranice a nastavovat pravidla hodinářského světa.