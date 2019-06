Architekti jsou stále spíše muži. Snažím se stavět na přednostech ženského přístupu, říká architektka

Před pěti lety si založila vlastní studio Lenka Míková architekti, předtím spoluzaložila studio edit! architekti. Její tvorba je ovlivněná studiem a prací v Praze i v Paříži a skládá se především z rekonstrukcí, rezidenčních staveb, interiérů a instalací. Ve svých projektech pracuje s přirozeností, jednoduchostí, prostorem a světlem. „Dřív jsem byla nejvíc uhranutá hlavně japonskou architekturou a její vnímavostí a pojetím jednoduchosti, která nenudí a naopak dovede obsáhnout mnoho,“ říká architektka Lenka Míková v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Nedávno jste vyhrála soutěž na návrh vstupních prostor Rudolfina. Jak se vyhrávají takové soutěže?

To úplně nedovedu říct, protože moc soutěží nedělám. Ale v tomhle případě to vyhrál hlavně náš pokorný a citlivý přístup k vlastní historické budově. A jelikož se jednalo o vyzvanou soutěž, tak prvním krokem k vítězství bylo už vůbec být do ní oslovená, za což děkuju hlavně organizaci Czechdesign, která soutěž pro Českou filharmonii pořádala. A mám z té výhry a nové spolupráce velikou radost…

Lidovky.cz: Žen v české architektuře není mnoho. Narážíte někdy na to, že jste žena architektka, ať v tom negativním nebo pozitivním slova smyslu?

Narážím na to v obou smyslech - je to prostě fakt, který je myslím lepší prostě přijmout a využít ve prospěch věci. Dlouho jsem v převážně mužském prostředí měla určitý pocit méněcennosti, ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuju specifika a přednosti ženského přístupu a na nich se snažím stavět.

Lidovky.cz: Máte nějaký profesní vzor? Ať už to je architekt, architektka nebo celé studio?

Těch je plno, dřív jsem byla nejvíc uhranutá hlavně japonskou architekturou a její vnímavostí a pojetím jednoduchosti, která nenudí a naopak dovede obsáhnout mnoho. Nicméně inspiruje a baví mě práce různých architektů z celého světa napříč různými směry, od minimalismu přes koncepční tvorbu např chilských Pezo von Ellrichshausen až po dekorativní přístup např milánských mistrů atmosféry, studia Dimore.

Lidovky.cz: Co byste poradila začínajícím architektům, studentů, kteří se chtějí prosadit?

No asi hlavně přemýšlet i pracovat poctivě a vydržet. Určitě je důležité udržet si vlastní vizi, která právě i díky určité nezkušenosti může mít jedinečnou svěžest, a nenechat se odradit tím, že podle někoho něco nejde. A zároveň si zachovat pokoru a vnímavost k tomu, co se děje kolem a proč, učit se od řemeslníků i klientů a taky z vlastních chyb, protože jedině tak se člověk může posouvat dopředu.

Lenka Míková Vystudovala architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na ENSA Paris-Val de Seine v Paříži, později se několik let věnovala i doktorskému studiu na pražské UMPRUM. Profesní zkušenosti sbírala během praxe v Praze i v Paříži v různých ateliérech, spoluzakládala ateliér Edit! architekti. Od roku 2014 vede vlastní architektonickou praxi, od roku 2018 pod názvem Lenka Míková architekti, studio v současnosti zahrnuje čtyřčlenný tým. Za rekonstrukci jihočeské usedlosti vyhrála cenu Interiér roku 2017 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce a slovinskou BIG SEE Award 2018. Věnuje se nejvíc architektuře menšího měřítka – rekonstrukce, rezidenční stavby, interiéry a instalace. A vždy se snaží o to, aby vedle funkčního řešení návrh přinesl ještě něco navíc.

Lidovky.cz: Jaký je váš architektonický sen? Co byste chtěla postavit?

Bavilo by mě navrhovat sakrální respektive duchovní prostor, ať už vyloženě kostel anebo jeho jinou současnější formu, nebo třeba i místo rozloučení nebo lázně.

Lidovky.cz: Na jakou z vašich realizací jste nejpyšnější? A na čem teď ještě pracujete?

Zásadní pro mě byl určitě projekt rekonstrukce jihočeské usedlosti, který proletěl v médiích a přinesl ceny i další zakázky, ale především to pro mě byla velká škola a taky skvělá příležitost. Nicméně každý projekt s sebou nese spoustu zkušeností a tím má svůj význam. Aktuálně máme v ateliéru vedle pár interiérů hlavně rekonstrukce domů, je to taková pěkně pestrá škála od různých venskovských stavení, přes funkcionalistickou vilu a kamenný domek u moře až po minimalistické novostavby. Takže zábavy je plno a jsem hlavně ráda za milé klienty i můj tým.

Lidovky.cz: Jednou z vašich posledních pracíb je prodejna Freshlabels v Berlíně? Jak byste jí popsala?

Téma nebo pomyslný koncept toho interiéru popisuju jako “rozestavěnost”, nebo v obecnějším smyslu nedokončenost. Odpovídá to i charakteru Freshlabels, neboť zastupují různé značky a jejich výběr i sortiment se stále mění, takže i interiér na to potřebuje reagovat. Velká výzva zadání byl limitovaný čas i rozpočet a pak taky původní stav prostoru, předchozí obchod měl dost zběsilý interiér a na stěnách falešné cihličky, které ale nešlo zbourat. Hledali jsme proto něco čím ty velké plochy překrýt a zároveň vytvořit flexibilní systém pro vystavení zboží na stěnách. To mě dovedlo k nápadu využít obyčejné sádrokartonové konstrukce, ale obráceným způsobem - desky ve spodní vrstvě a před nimi nosné konstrukce, které tvoří rastr polí pro zboží. Stavební materiál v neupraveném surovém stavu má určitou vlastní poetiku, jejíž hrubost zrovna Berlín hravě unese. Chladný rastr na stěnách pak doplńují nábytky v prostoru ze surové MDF - které se běžně dál dýhují nebo lakují, tudíž opět jako odkaz k nedokočenosti. Hlavní “eye-catcher” pak tvoří růžový středový sloup v přední části a pokladna nahrubo obalené polystyrenem, aby do interiéru vnesly určitou měkkost. Další vrstvu interiéru tvoří zrcadla, hra s odrazy a průhledy má zase podpořit dojem nedokončeného prostoru...

Lidovky.cz: Jak dlouho tvorba interiéru trvala? Co se povedlo?

Byla to akce blesk a realizace proběhla během měsíce a půl, celý projekt i s návrhem vznikl za necelé tři měsíce.. Což je na jednu stranu dost limitující, ale snažila jsem se to brát jako výzvu.

Lidovky.cz: Je rozdíl mezi designem obchodu, který má prodávat a showroomu, který má ukázat?

Nejspíš ano, ale spíš bych řekla, že to záleží na konkrétním produktu a cílové skupině. Osobně mám spíš zkušenost s obchody a vždycky je tam právě ten paradox, že z pohledu interiéru vypadá líp méně vystavených věcí, zatímco z hlediska prodeje to je naopak, takže se musí najít nějaký optimální stav rovnováhy.