Kvůli válce se po 30 letech znovu setkávají. Studio A8000 nabídlo práci architektům z Ukrajiny

Bezprostředně poté, co svět obletěla informace, že ruská vojska překročila hranice s Ukrajinou, poskytlo české studio A8000 zemi finanční podporu a část svých pražských prostor pro materiální sbírku Domu národnostních menšin. Několik dní poté se zakladatel Martin Krupauer rozhodl uvolnit pracovní místa pro tři ukrajinské architekty a dva stavaře.

První odpověď přišla od architekta, který byl v roce 1992 prvním zahraničním spolupracovníkem studia.

„Chceme pomáhat Ukrajině i jejím lidem všemi prostředky, které máme dostupné. A to, že můžeme zaměstnat ukrajinské architekty je jeden z nich. Já jsem jako velmi malé dítě zažil 21. srpna 1968 a dodnes si to pamatuji vteřinu po vteřině, když mě babička vzbudila v 5 ráno s tím, že je válka. A v 11 hodin už jsem pozoroval z kukuřičného pole tanky se stejnou vlajkou, jakou mají ty na Ukrajině, jak jedou naší zemí. Ukrajinci teď statečně bojují i za nás. A pro mě je pomoc naprosto zásadní věc, protože nechci, aby to samé jako jsem zažil já v 68. zažily moje vnoučata nebo děti,” vysvětluje Martin Krupauer, zakladatel studia A8000.

Studio nabízí 3 pracovní pozice architekt nebo architekta a 2 pozice stavař nebo stavařka. Součástí nabídky je i právní podpora a vyřízení všech povolení potřebných k tomu, aby mohli architekti v Česku legálně pracovat. Studio má již se spoluprací s Ukrajinci zkušenost z počátku 90. let. Když po revoluci Martin Krupauer založil se svým obchodním partnerem Jiřím Stříteckým kancelář A8000, jejich první zahraniční architekt byl v roce 1992 původem z Ukrajiny.

„Ukrajinský kolega u nás pracoval v 90. letech celkem 3 roky. Šílené na tom je, že právě on byl první, kdo mě před 3 týdny kontaktoval, zda bychom mu i po letech dokázali pomoci. Psal doslova, že s rodinou prchají do Čech,” říká Martin Krupauer.