Botas 66 končí. Majitel značky se nedohodl s designéry na další spolupráci

Vyjádření na facebookovém profilu Botas 66 Z pozice provozovatelů obchodů BOTAS 66 STORES v Praze na Starém Městě a na Žižkově oznamujeme všem zákazníkům a fanouškům, že ukončujeme prodej obuvi BOTAS 66. Aktuální zásoby již nebudou navyšovány, jedná se tedy o poslední příležitost k nákupu v našich obchodech a na eshopu botas66.com. O konkrétním termínu uzavření prodejních kanálů budeme informovat. Důvodem pro toto rozhodnutí je náš nesouhlasný postoj k ukončení spolupráce ze strany majitele značky BOTAS 66, firmy Botas a.s., s původními iniciátory značky, jejími autory a exkluzivními designéry, Janem Klossem a Jakubem Koroušem. S ohledem na všechna smluvní ujednání považujeme tento krok za neoprávněný a jakoukoliv následující výrobu obuvi pod značkou BOTAS 66 za nelicencovanou. Jejím prodejem bychom se jednak vystavili značnému obchodnímu riziku, především bychom se však podíleli na porušování autorského práva obou designérů. V důsledku této situace se navíc podle aktuálních informací nechystá žádná nová jarní kolekce 2020, našim zákazníkům bychom tedy příští rok neměli co nabídnout.

Dlouhodobě však zároveň nesouhlasíme s účelovým kopírováním charakteristických prvků lifestylové značky BOTAS 66, navržených designéry přímo pro ni (tvarové úpravy, barevné a materiálové kombinace, grafické prvky apod.), do sportovní obuvi Botas či dokonce do produktů třetích stran. Dochází tím jednak ke snadné zaměnitelnosti jednotlivých produktů, a tedy k oslabení jejich obchodního potenciálu, ale i k systematickému popírání přínosu designérů Klosse a Korouše někdejší pozapomenuté tradiční české značce.

Rozhodnutí ukončit prodej BOTAS 66 pro nás nebylo jednoduché. Celý projekt je naše srdeční záležitost a stále věříme v jeho obrovský mezinárodní potenciál. Současně je náročné opouštět prosperující podnikání, které jsme několik let budovali. Pokračovat za stávající situace však pro nás není možné. Rádi bychom na tomto místě upřímně poděkovali všem zákazníkům – nejen za nákupy, ale i za cennou zpětnou vazbu, která nás vždy obrovsky posouvala kupředu. V neposlední řadě děkujeme také našim současným i bývalým zaměstnancům a spolupracovníkům za jejich osobní nasazení a chuť být v tom s námi.

BOTAS 66 pro nás s odchodem designérů Klosse a Korouše po 10 letech své existence končí. Respektujeme jejich rozhodnutí celou záležitost v tuto chvíli soudně nenapadnout a, stejně jako oni, raději vložíme energii tam, kde to dává smysl a kde je o to opravdový zájem. Pro naše obchody proto připravujeme zcela nový projekt. Pokud budete mít zájem podpořit nás, sledujte nás a držte nám palce!

Za Bod Bod Bod s.r.o.,

Darina Zavadilová

Jan Kloss (současně spoluautor a designér značky BOTAS 66)