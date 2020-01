Od sáčku na plynovou masku až ke kabelkám ze Sexu ve městě. Britské muzeum chystá výstavu

LONDÝN Britské Victoria and Albert Museum (V&A) bude od dubna hostit expozici zasvěcenou výhradně kabelám a kabelkám, s cílem prozkoumat naši fascinaci tímto doplňkem. Od sáčku na plynovou masku, který během druhé světové války patřil královně Marii, až po kabelky, jež proslavila Carrie Bradshawová v Sexu ve městě - výstava „Bags: Inside Out“ (Kabely a kabelky: Naruby) se chce zaměřit na funkci, status i řemeslné provedení jedněch z nejslavnějších tašek, kabel a kabelek na světě.

Expozice představí 300 exponátů od 16. století do současnosti. Jejich velikost sahá od maličkých kabelek nošených na špičce prstu až po luxusní cestovní zavazadla. Bude mezi nimi řada dobře známých kabelek včetně těch, které se objevily v tíklad kabelka Lady Dior, jež byla pojmenována podle princezny Diany, a také kabela „Speedy bag“ Marka Jacobse, kterou proslavily Paris Hiltonová a Kim Kardashianová.

Objeví se také příklady kabelek zosobňujících to, jakým mocenským symbolem se prostý doplněk může stát - například šedá kabelka Asprey, kterou svého času nosívala britská premiérka Margaret Thatcherová. Fungovala jako její štít a byla zásadní pro obraz Thatcherové coby „Železné dámy“.

Výstava se chce také zaměřit na to, jak mohou kabelky být prohlášením samy o sobě - například kreace Anyi Hindmarchové nazvaná „I am not a plastic bag“ (já nejsem igelitová taška). Bude připravena také zastoupená sekce zasvěcená budoucnosti kabelek ve vztahu k novým a inovativním způsobům zpracovávání a materiálů, které jsou ekologicky udržitelné.