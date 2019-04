Jak bydlí designéři: Byt pokaždé s jiným výhledem a umělecký squat v Sydney

Právě teď nebydlí ve svém pražském bytě, ale jak sám říká, v „uměleckém squatu“ v australské Sydney. „Doma je asi pořád v pražském bytě. A tam mám nejraději balkón s výhledem na střechy Vinohrad a Žižkovskou věž. Myslím, že jsem ten výhled namaloval už tolikrát, že ho mám vytetovaný v hlavě. Často si na to tady vzpomenu,“ říká ilustrátor a tatér Filip Fabian.

Filip Fabián se se svou ženou přestěhoval do Austrálie, aby zde načerpal zkušenosti, něco zažil a rozšířil si obzory. „Po tom, co žena dostudovala, vyjeli jsme do Berlína, kde jsme zůstali půl roku. Pak jsme se rozhodli zkusit tetovací konvenci v Sydney. Aktuálně nebydlíme v bytě, ale skoro bych to nazval uměleckým squatem. Oblíbeným místem se tak stalo to, kde je v tu danou chvíli největší klid, takže ráno na zahradě, když všichni ještě spí, nebo večer v kuchyni, když už všichni šli spát. V Praze mám nejradši svůj ateliér v bytě,“ říká ilustrátor hned v úvodu.

S tím se samozřejmě pojí i to, že momentálně moc doplňků do bytu nekupuje. „Tady v Sydney se dá všechno najít po ulicích, lidi se zbavují úplně nových věcí a nechávají je před domem. Takhle jsme doteď poskládali většinu společných prostor,“ vysvětluje Fabián. „Rád sbírám věci od popelnic, ale je to asi naše největší vztahové dilema. Pamatuju si, když jsme letěli z New Yorku, kde jsem na ulici posbíral plastové ruce od figurín z oděvních obchodů, a rozervali nám kvůli tomu na hranicích kufry. Většinou to zapírám, ale hádám, že to bylo kvůli tomu, že jim na skeneru vyjely lidské ruce,“ směje se.

Nejvíce pyšný je na své první tetovaní, které vytetoval své ženě před deseti lety. Díky tomu se také poznali. A také má velmi rád židli, kterou dělal na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích jako semestrální práci. „I když jsem za ni teda dostal za C, co si budeme, hranice hodnocení a vize fakulty se s mojí překližkou tak trochu nepochopily,“ říká.

Tetování u protinožců

Mladý ilustrátor se v zahraničí chce věnovat především tetování. „My jsme většinu času strávili okolo Bondi, což je nejvyhlášenější pláž v Sydney, takže jsem vytetoval docela vysoký počet sluníček a vlnek na památku. Kromě toho a po půl roce zkušenosti mám ale dojem, že Australani nejsou tak kreativní ani přemýšliví, všechno berou o dost víc na lehkou váhu, než jsem zvyklý u klientů v Česku. Přesto je na tetování skvělá jeho mezinárodnost. Jsem šťastný za klienty ve všech koutech světa,“ usmívá se.

Jeho vlastní styl je ale nepopsatelný, je kombinací různých stylů, aktuálního rozpoložení a technických schopností. Nejvíce se ale nachází v kresbě, linkách, dotworku a barvách. „Základ čerpám na papíře. Je pro mě důležitý vytvořit pro každýho jiný design, který kombinuje vizi klienta a jeho osobnost s mým vyjádřením a technikou. Každý tetování by podle mě mělo být originální, tak trochu „na míru“. To, co dělám teď, se vyvíjí už deset let a mění s každým dnem. Můj silný základ je, myslím, v kresbě a celoživotním zájmu o ni. K umění jsem tíhnul úplně od mala, tetování se asi stalo jen částečným vyjádřením všeho, co v něm vidím já,“ říká na závěr.