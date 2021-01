Ceny Czech Grand Design odhalily nominace za rok 2020. Ceremoniál doprovodí premiéra filmu o českém designu

Přehled nominací na Ceny Czech Grand Design 2020 Designér roku

Herrmann & Coufal / svítidla Lift, Tension a Balance DIY projekt (Hornbach), svítidlo Capsule (Lucis), skříňka Roletta (FUTURO) Jiří Krejčiřík / projekt: Zachráněné dřevo z veltruského panství, kolekce skleněných objektů Forms >< Symbols LLEV / kolekce nábytku Sileencio a doplňky Myceelium Anna Marešová / menstruační kalíšek Whoop.de.doo Lukáš Novák / nápojová sada V60 in Wonderland, svítidlo Spacey (Lasvit) Jiří Pelcl a Michal Malášek / kolekce sedacího nábytku UM (Master & Master) M.P.K.J.V.L.J.S. / kolekce Kabinet kuriozit Tadeáš Podracký / kolekce The Metamorphosis Jakub Pollág / kolekce produktů zeitgeist.limited Anna Štajglová / vlněné koberce a tapisérie pro značku Masopust Antonín Tomášek a David Síla / porcelánová série SOLO (Rudolf Kämpf) Módní designér roku Mikuláš Brukner / kolekce Prekérní situace Jan Černý / kolekce Romantic Era 2021+, kabelka Black Bag #1 (KARA) CHATTY / kolekce SS 2020 a AW 2020 (spolupráce: Milena Žuravljová), Vesta: CHATTY x Zuzana Stráská Zdeňka Imreczeová / kolekce F/W 2020 Tereza Rosalie Kladošová / kolekce Sister Rosalia Club Martin Kohout / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021 Zuzana Kubíčková / kolekce Pop & Couture 2020, kolekce Leisure Capsule Laformela / kolekce F/W 2020, kolekce Mainline 2020/2021 Naniche by Natalie Dufková / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021 Daniela Pešková / kolekce F/W 2020/2021 Jakub Polanka / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021 Zoltán Tóth / kolekce Zoltán Tóth x Levi’s®, kolekce československé léto 2020 Designér šperku roku Nastassia Aleinikava / kolekce brýlí pro první českou prezidentku, zásnubní prsteny Twist Maria Kobelova / kolekce Euphoria Bold Studio by Markéta Kratochvílová / kolekce My Rose, kolekce Elfo Martin Grosman / kolekce Podmoření Hanuš Lamr / Diadém “Vínek” a objekty z kolekce Noli me tangere Vika Mayzel / kolekce Tamarix Janja Prokić / kolekce Ineō Eva Růžičková / kolekce Zodiac (spolupráce: Maria Makeeva) Ondřej Stára / kolekce šperků Uncut Merch (spolupráce: Jan Černý), To bude peněz, to bude peněz, Remember you will die Zdeněk Vacek / kolekce Báze Želé Jewellery / kolekce Autenticita Grafický designér roku 20YY designers/ vizuální identita pro Muzeum literatury Jan Brož / Karlin Studios posters (Karlin Studios) Petra Dočekalová / abeceda pro kultivaci rukopisu (UMPRUM) Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal / vizuální identita Výstaviště Praha Jakub Hošek a Nik Timková (A.M. 180 Collective) / grafický design pro galerii A.M. 180 Kristýna Kulíková / overlay UI design pro klip Blackpink Sour Candy (featuring Lady Gaga), plakáty pro sérii přednášek Architectures of Nature, plakát pro výstavu Filip Kůrka & Matouš Háša: Stopa hada (The Chemistry Gallery) Zuzana Lednická / grafický design plakátu a knihy k filmu V Síti (Studio Najbrt) Anežka Minaříková / grafický design knihy Clara / Clara Istlerová, práce a život (UMPRUM) Superlative.works (Mikuláš Macháček, Petr Štěpán, Bohumil Vašák) / vizuální styl Pražské integrované dopravy (PID) Studio Marvil / design časopisu Hrot Daniel Šmíra / motion plakáty pro CHOV Gallery Fotograf roku Daniela a Linda Dostálkovy / editoriály Amálka, Božena, Chloe, Dorota, Klára, Lola, Míša, Rozárka a spol., Pretty Wild, Quality: Flexibility (Vogue CS) Evelyn Benčičová / fotografie (Un)forbidden Pleasures pro Tanec Praha (spolupráce: Enes Güç), cover story Svatba (Vogue CS) Iryna Drahun / fotografie pro Archivarius, fotografie streetwear kolekce Mia Jadrná, fotografie BCAA system (PW-MAGAZINE), fotografie pro We’re Next Prague, fotografie pro vizuál podcastu Pod kontrolou (Radio Wave) Michaela Karásek Čejková / fotografie pro katalog Městská divadla pražská, fotografie pro knihu Svátosti, Sladká tečka pro Dolce Vita magazine Lena Luga, Denis Baštuga a Svatopluk Ručka / fotografie kolekce My Rose pro Bold Studio Tereza Mundilová / fotografie Kathariny Grosse pro Vogue Germany a editorial Spolehnutí pro Vogue CS Shotby.us / fotografie pro šperkařský editorial pro Dolce vita, fotografie pro Prague Pride, editorial pro Swarm Mag, portrét pro Katarzia a fotografie pro Project Sapience Marie Tomanova / editorial Margiela boty story (Vogue), Kim Gordon cover story (Suited), fotografie pro kampaň Gucci Grip, fotografie pro časopisy VMAN, V, Lampoon a Dazed Vojtěch Veškrna / dokumentární fotografie covid-19 pro Seznamzprávy Ilustrátor roku David Dolenský / ilustrace autorské knihy Rufus zálesák (Baobab) Jakub Plachý / ilustrace autorské knihy Sledujete slona (Baobab) Stanislav Setinský / ilustrace pro knihu Labyrint nedokončených setkání (František Tichý, Baobab) SULC KOLEKTIV (Vojta Kočí, Filip Tatýrek) / vizuální identita festivalu LUSTR 2020 Toy_Box / Komiksová učebnice komiksu (Paseka) Veronika Vlková, Jan Šrámek / ilustrace pro knihu Apolenka z modrotisku (Romana Košutková, Galerie výtvarného umění v Hodoníně) Jiří Franta / ilustrace autorského komiksu SINGL (Labyrint) Martin Groch / ilustrace pro opinion section, June 6 (The New York Times) Eva Maceková / ilustrace pro kolekci HYBRID (Hana Frišonsová) a ilustrace pro kolekci Lobster Scarf Collection Výrobce roku Bohematic / kolekce hodinek Graphic, kolekce hodinek Minor (Studio Olgoj Chorchoj) Brokis / kolekce svítidel Bonbori (Fumie Shibata), kolekce svítidel Planets (Vrtiška&Žák) Egoé / vestavby do auta Nestbox Tramp (Studio 519) Kaplan nábytek / židle a stůl Elica (Kaplan Design) Lasvit / svítidlo Spacey (Lukáš Novák), svítidlo Globe Metro (Cyril Dunděra) Master & Master / kolekce sedacího nábytku UM (Jiří Pelcl, Michal Malášek) mmcité / parková lavička Emau (David Karásek, Viktor Šašinka), stojan na kola Elk (David Karásek, Herrmann & Coufal) Rudolf Kämpf / porcelánová série SOLO (Antonín Tomášek a David Síla) Tkalcovna Kubák / kolekce dek, plédů, koberců, ložního povlečení (Durch Duo), textilní produkty (IHOR) Todus / kolekce Baza a stůl Branta (Studio Segers) TON / židle Again (Alexander Gufler) Objev roku Magdalena Gurská / vizuální styl a ilustrace pro program KD Hraničář (Ústí nad Labem) IHOR / textilní kolekce Piet a kolekce bytových doplňků Anna Jožová / kolekce váz Gaia František Jungvirt / série lahví Jíme jih, vázy Trifid Vases, kolekce užitkového skla Shadows (Klimchi), trojice objektů Kristova rodina, kolekce objektů Fashion Glass (Galerie Kuzebauch, spolupráce: Barbora Kotěšovcová) Filip Krampla / Křeslo Li Cindy Kutíková / pletené šály Infinity Scarfs (spolupráce: Natálie Nepovímová) Lappa studio / akustické panely Eclipse Alina Matějová / diplomový projekt platforma Humain (FAVU VUT ve spolupráci s FF MU) Tereza Sluková / série porcelánových uren Manifest mnohosti Andrea Vytlačilová / kolekce šátků Bohemia