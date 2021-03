Ceny Czech Grand Design proběhnou letos online, bez přítomnosti designérů

Slavnostní ceremoniál vyhlášení Cen Czech Grand Design, který v minulosti probíhal vždy v přímém přenosu ze Stavovského divadla, se letos uskuteční rovněž v přímém přenosu, ale v alternované podobě plně přizpůsobené epidemické situaci. Pořadatelé se z bezpečnostních důvodů rozhodli celý večer zorganizovat bez fyzicky přítomných hostů včetně nominovaných designérů.

Ti se do přímého přenosu zapojí online v průběhu večera, během premiéry dokumentárního filmu o českém designu.



Vítězové jednotlivých kategorií produktového designu, módy, šperku, fotografie, ilustrace a grafického designu se do letošního ceremoniálu zapojí na dálku, stejně tak proběhne i vyhlášení absolutního vítěze napříč kategoriemi, Grand designéra roku a také uvedení osobnosti do Síně slávy českého designu za celoživotní přínos ve svém oboru. Osobní setkání s vítězi a fyzické předání cen, které letos navrhla Grand designérka loňského roku Lucie Koldová, se uskuteční až v horizontu dalších měsíců podle vývoje protiepidemiologických opatření.



Úspěšná designérka Nastassia Aleinikava a její partner Pavel Kahotski vyrobili a věnovali první brýle „na míru“ pro první českou prezidentku, kterou jak doufají, bude Česko jednoho dne mít.

„Základem slavnostního ceremoniálu bude předtočený dokument Tomáše Luňáka, který koprodukujeme s Českou televizí. Ten bude prostříháván do přímého přenosu, který proběhne 21. dubna. Nominovaní a předávající budou přítomni online. Moderátory večera budou, stejně jako uplynulé dva roky, Jiří Konvalinka a Jan Vejražka alias Mutanti hledaj východisko. Nepřišlo nám vhodné předávat ceny naživo, byť by si to designéři za výkon v epidemickém roce velmi zasloužili. Nezaháleli. Naopak. Přibylo osobních projektů, řada realizací pro zahraniční značky se nemohla uskutečnit, ale i tak jsou výsledky, které designéři představili velmi kvalitní,“ uvádí členka Přípravného výboru Cen Czech Grand Design a ředitelka Designbloku Jana Zielinski.