České batohy, které zná celý svět. Nadchli jsme se pro to, co děláme, říká designér

Český batoh ušitý kompletně v Česku? Ano, jde to i tak. Partnerská dvojice Šimon Brabec a Eliška Slámová mají vlastní malou továrnu v pražských Holešovicích, kde vyrábí batohy, které putují do celého světa. „Oba nás to zajímalo a vždycky jsme to chtěli dělat. Ušili jsme si batohy pro sebe a nadchlo nás to, tak jsme začali uvažovat o tom, že bychom si založili vlastní značku. Po škole jsme požádali o grant a první batohy šili doma,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Šimon Brabec.

Lidovky.cz: Co je vaší původní profesí?

My jsme se poznali na škole v Liberci, oba jsme studovali architekturu. Takže batohy jsou trochu mimo náš obor, ale já jsem od dětství šil, líbilo se mi to, zajímalo mě to. Šil jsem všechno možné, od blbostí, po taštičky na krk. Chodil jsem do skauta a už tehdy jsem ušil asi dvacet taštiček, které jsme pak prodávali na trhu.

Lidovky.cz: Takže batohy byly logickým pokračováním vašeho zájmu?

Lidovky.cz: Dneska už fungujete čtvrtým rokem, co se od vašich začátků změnilo?

Úplně původně jsme měli stroje doma, bydlíme s rodiči Elišky ve vile a zůstal tam byt po babičce, v něm jsme si zařídili dílnu, teď jsme už rok v Holešovicích, kde máme v podstatě v bývalé továrně takovou malou vlastní továrničku. Batohy už dnes nešijeme my, samozřejmě se na výrobě podílíme, ale máme velice šikovní paní která toho zvládnou hodně, někdy nám dokonce hlídají děti, které sem většinou vozíme sebou, přece jen si chceme užít jejich dětství a tady nikomu nepřekáží.

Lidovky.cz: Mít malou továrničku v Praze je trochu rarita, jak jste se k tomu dostali?

Ještě s kamarádem jsme si prostory pronajali od města, dva roky trvalo než jsem to dali dohromady, protože prostory byly v dezolátním stavu. Interiér jsme si navrhli sami a na vše si sami dohlíželi, navíc je sem špatný příjezd, tak i proto se to protáhlo. Jsme tu ale strašně spokojení, jen to máme daleko, takže poslední dobou přemýšlíme nad tím, že bychom se přestěhovali blíž.

Lidovky.cz: A jak to s dětmi zvládáte?

Myslím, že to naštěstí není znát, ale my s Eliškou máme pocit, že se naše práce zpomalila, ne, že bychom nepřemýšleli o tom, co budeme dělat dál, nebo neměli nové projekty, ale už je to jiné. S dětmi nám také trochu chybí energie, dřív jsme pracovali po večerech, měli jsme na to čás. To s dětmi úplně nejde, navíc, když je máme tady, musíme se jim taky trochu věnovat a hlídat jestli třeba nejsou unavené. Zřídili jsme tady pro ně i takovou malou ložnici. Děláme ale nadčasové věci, takže si nemusíme lámat hlavu s novými kolekcemi. Musím říct, že zahraniční odbyt je vlastně nadpoloviční. Zájemců máme hodně, především z Německa, ale i z Japonska. Tím, že nejsem firma, která vyrábí produkty v Číně, trochu se vyhýbáme webům s módou, ale teď třeba spolupracujeme s Freshlabels, dlouho jsme odolávali, ale nakonec kývli. Od začátku spolupracujeme s malým obchodem Parazit a máme svůj vlastní e-shop.

Lidovky.cz: Prodávají se vaše věci i v zahraničí?

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl mezi tím, co od batohu očekávají Němci a Češi?

Němce hodně zajímá, jestli jsou batohy nepromokavé, každý druhý tam jezdí na kole, takže si batoh často ušpiní a zmokne, to v Praze lidé tolik neřeší, protože se na kole po městě tak často nepohybují. V Japonsku zase mají rádi křiklavé barvy, takže děláme třeba takové skoro neonové podšívky.

Lidovky.cz: Co ještě kromě batohů vyrábíte?

Ještě také tašky, takovou malou taštičku, něco jako cross body a máme i kulichy, některé věci, které už máme, ale ještě ani nemáme na stránkách. Jinak máme dvě základní řady materiálů – kombinaci kůže a bavlny a pak nylonové, ty jsou určené hlavně na kola. Bavlna s kůží – to je spíš takový fashion kousek.

Lidovky.cz: A co plány do budoucna?

No ty máme velké. Už letos jsme měli na Designbloku představovat kolo, které jsme navrhli, ale nakonec spolupráce s firmou, která nám první kousky měla vyrobit, nedopadla. Vybavili jsme si proto dílu tady a budeme si kola vyrábět sami, což bude možná z počátku náročné, ale těšíme se na to. Navíc se nestane, jak bude člověk u celého procesu, že bychom u hotového výrobku zjistili, že nefunguje, nebo že nevypadá tak, jak jsme si představovali. Tak to je náš největší plán. Máme nákresy, připravenou dílnu a teď jen začít.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá vyrobit jeden batoh?

Tak to je takové naše malé firemní tajemství. Ne, dělám si srandu, spočítané to přesně nemáme, záleží na složitosti modelu.